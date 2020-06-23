Поліцію не пустили в Раду штрафувати нардепів за порушення карантину

У Верховну Раду не пустили представників поліції, які прибули для складання протоколів за порушення народними депутатами правил карантину.

Про це розповів народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, він особисто просив спікера парламенту Дмитра Разумкова викликати поліцію, щоб накласти штрафи.

Він повідомив, що деякі депутати на засіданнях Верховної Ради ігнорують правила карантину, зокрема не носять медичні маски.

"На жаль, є якісь речі, що поліція не змогла зайти разом з Держспоживстандартом в приміщення Верховної Ради. Я вважаю, що це треба виправляти", – заявив Радуцький.

Він додав, що парламентарі нічим не відрізняються від інших українців, тому вони зобов'язані так само платити штрафи за порушення законів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що одному з ресторанів Дніпра 22 червня помітили депутатів партії "Слуга народу", місцевих мажоритарників і керівництво ОДА. За одним столом сиділи як мінімум 8 людей, тим самим порушуючи карантин.