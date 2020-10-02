Поліція взялася розслідувати заяву Лероса про "замах" Тищенка-Комарницького

Поліція відкрила провадження щодо можливого замаху на виведеного з фракції "Слуга народу" нардепа Гео Лероса з боку депутатів Миколи Тищенка і Дениса Комарницького.

Журналіст Тарас Березовець опублікував у своєму Telegram-каналі витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію в поліції провадження про загрози на адресу Лероса з боку нардепів. Там йдеться, що його зареєстрували на основі викладеної в мережі 30 вересня інформації.

Раніше 2 жовтня нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура звернувся в НАБУ і Нацполіцію з вимогою відкрити кримінальне провадження після відповідних заяв Лероса.

"Подав звернення в НАБУ й Нацполіцію з вимогою відреагувати на заяви й повідомлення в соцмережах Гео Лероса, внести запис у ЄРДР і невідкладно розпочати досудове розслідування. Треба створювати нову правову культуру серед політиків, щоб будь-яке озвучене голослівне звинувачення підкріплювалося заявою в правоохоронні органи", – написав Качура.

30 вересня виведений із фракції "Слуга народу" Гео Лерос назвав Качуру на своїй сторінці в Facebook "чмом, який набрав 3 голоси від своїх же колег на праймеріз" щодо висунення на вибори мера Києва.

Лерос написав, що Качура не має морального права говорити від імені своєї фракції.

"Він може говорити тільки від імені яловичої голови – Єрмака (глави ОП Андрія Єрмака – Ред.), який йому платить 7 штук у конверті (5 як нардеп СН + 2 як заступник комітету)", – йдеться в дописі Лероса.

Він також пообіцяв "говорити фактами" з корупціонерами, які захочуть вступити з ним у публічну дискусію.

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