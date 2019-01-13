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Поліція провела наймасштабнішу в історії операцію проти злочинних кланів у Рурі

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До проведеної у багатьох великих містах землі Північний Рейн-Вестфалія операції залучили близько 1,3 тисячі правоохоронців. Поліцейські обшукали багато гральних та розважальних закладів.У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія місцева поліція провела наймасштабнішу в історії операцію проти злочинних кланів. У ніч на неділю, 13 січня, близько 1,3 тисячі правоохоронців взяли участь в обшуках у таких містах Рурської області як Бохум, Дуйсбург, Ессен, Реклінггаузен, Дортмунд і Гельзенкірхен та інших, повідомила прес-служба земельної поліції, на яку посилається агенція новин AFP.

Обшуки провели в кальян-барах, кафе, букмекерських конторах та інших закладах. Крім поліцейських, у рейді взяли участь співробітники митниці, представники податкових та інших контролюючих органів. У деяких містах обшуки тривали аж до ранку, зазначає інформагенція dpa.

В одному з закладів поліція виявила нерозмитнені тютюнові вироби. Також повідомляється про як мінімум затримання однієї особи. Правоохоронці вважають, що на території землі Північний Рейн - Вестфалія діють близько 50 злочинних кланів.

Про результати спецоперації обіцяють повідомити згодом упродовж дня.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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