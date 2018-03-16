Поліція Лондона перевіряє версію про вбивство екс-соратника Березовського

Справою про загибель колишнього соратника російського бізнесмена Бориса Березовського Миколи Глушкова займається контртерористичний підрозділ поліції Лондона. Правоохоронці почали перевірку версії вбивства.Поліція столиці Великобританії перевіряє версію про вбивство російського підприємця Миколи Глушкова, якого кілька днів тому знайшли у Лондоні мертвим. У заяві, поширеній поліцією в п'ятницю, 16 березня, цитується висновок судмедекспертів про те, що Глушков помер від "натиску на шию". Розслідуванням справи Глушкова займається контртерористичний підрозділ поліції - "через зв'язки, які, як вважається, були у пана Глушкова".

Заява лондонської поліції була озвучена невдовзі після того, як російський Слідчий комітет оголосив про своє розслідування смерті Глушкова.

Миколу Глушкова знайшли мертвим у його будинку в південній частині Лондона в понеділок, 12 березня Він помер через п'ять років після свого екс-партнера Бориса Березовського. Обоє мешкали у Великобританії після вигнання з Росії. Глушков відсидів у російській в'язниці після того, як був визнаний винним у відмиванні грошей, після чого просив і зрештою отримав політичний притулок у Великобританії.

Справу Глушкова ані британські, ані російські правоохоронці ніяк не пов'язують з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля, яка спричинила напруження у відносинах між Лондоном і Москвою.