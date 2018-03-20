Поліція Франції затримала і допитує екс-президента Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову опинився за ґратами. Слідчі перевіряють закиди у фінансуванні його передвиборної кампанії 2007 року коштом тодішнього лівійського уряду на чолі з Муаммаром Каддафі.Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту. Про це низка французьких і міжнародних ЗМІ повідомили в вівторок, 20 березня, посилаючись на дані представників слідства. За даними журналістів, цього разу слідчих цікавить питання фінансування передвиборної кампанії Саркозі 2007 року.

Політику зокрема закидають, що його передвиборний штаб отримував фінансову підтримку з боку режиму тодішнього лівійського правителя Муаммара Каддаффі. Слідство перевіряє версію про отримання екс-президентом 50 мільйонів євро на фінансування кампанії. Це понад удвічі більше ніж дозволений тодішнім французьким законодавством ліміт витрат на передвиборну - 21 мільйон євро.

Поки що адвокати Саркозі жодним чином не прокоментували повідомлення про допит екс-президента.

Розслідування в цій справі триває з 2013 року. 2016 року воно пришвидшилося після того, як французький бізнесмен ліванського походження Зіад Так'єддін розповів журналістам про те, що він передав валізу з 5 мільйонами євро готівкою, призначених для Саркозі та тодішнього керівника передвиборчого штабу політика Клода Геана. Гроші походили з Лівії, пояснив тоді бізнесмен. Екс-президент Франції назвав тоді закиди на свій бік "дивакуватими".

У 2014-2016 роках Саркозі вже опинявся на деякий під вартою через зокрема підозри у причетності до корупції. Так само він став фігурантом скандалу навколо незаконного фінансування ішої передвиборної кампанії - 2012 року, внаслідок чого проти нього було розпочато розслідування.

Нагадаємо, Саркозі став президентом Франції, перемігши на виборах 2007 року. Але вже після завершення першої каденції 2012 року він програв вибори, поступившись соціалісту Франсуа Олланду.