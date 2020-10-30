Політсила Тимошенко виступила проти законопроєкту президента про розпуск КС

"Батьківщина" виступає категорично проти антиконституційного законопроєкту президента №4288 про розпуск КС, який є спробою узурпувати владу та закликає парламент зосередитися на ухваленні розроблених партією законопроектів № 4292, 4293, що дозволять забезпечити ефективну діяльність антикорупційних органів у суворій відповідності з Конституцією.

Про це з посиланням на заяву Голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко на сторінці у Facebook повідомляє пресслужба політсили.

Лідер партії наголосила, що "Батьківщина" – за електронне декларування доходів та за найжорсткіше кримінальне покарання щодо незаконного збагачення. Саме тому фракція вже зареєструвала у Верховній Раді законопроєкти № 4292 і № 4293, які ПОВНІСТЮ й ПОНОВЛЮЮТЬ РОБОТУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХНІХ РЕЄСТРІВ і приводять їхню діяльність у відповідність Основному закону.

Водночас Юлія Тимошенко назвала рішення Конституційного суду щодо неконституційності окремих положень закону "Про запобігання корупції справедливим і обґрунтованим і закликала негайно припинити інформаційний булінг проти КС, назвавши його "терором проти Української Держави".

"Несправедливо принижуючи Конституційний суд, ви принижуєте Українську Державу та зазіхаєте на права і свободи громадян. Жодна демократична країна світу, яка себе поважає, ніколи не дозволила б такої неповаги до своїх органів судочинства. І Україна цього не дозволить!" – запевнила лідер "Батьківщини", додавши, що потрібно цінувати той факт, що уперше в історії незалежної України Конституційний суд не є кишеньковим департаментом адміністрації чергового президента. І це всім нам потрібно цінувати.

Юлія Тимошенко закликала всі фракції парламенту виступити категорично проти спроби Президента через свій законопроєкт №4288 знищити Конституційний суд та у грубо антизаконний спосіб підпорядкувати його своїй адміністрації.

"Це є кричуще неправомірним та неприйнятним кроком. Також неможливо скасувати законом рішення Конституційного суду. Навіть смішно й абсурдно це пропонувати. Законом можливо лише поправити ті статті, які визнані неконституційними. Саме це ми й пропонуємо зробити", – запевнила лідер партії.

Юлія Тимошенко пропонує всім фракціям ВРУ вже у вівторок проголосувати за зареєстровані "Батьківщиною" законопроєкти №4292 і №4293, які поновлюють всю систему електронного декларування, покарання за незаконне збагачення та інші важливі елементи антикорупційної системи.

"Я закликаю всіх не дестабілізовувати країну, не розвалювати залишки державного управління та незалежного судочинства, не кидати країну у хаос, а діяти всім разом законно, ефективно і розумно", –резюмувала Юлія Тимошенко.