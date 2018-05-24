Поліції ФРН передали комп'ютер вбитої на Мальті журналістки-викривальниці

Німецькій поліції, за даними ЗМІ, передали два ноутбуки й жорсткі диски, що належали вбитій журналістці-викривальниці Дафні Каруане Галіції. Її родина відмовилася передавати пристрої поліції Мальти.Родина убитої мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції, котра розслідувала випадки корупції, передала Федеральному управлінню кримінальної поліції Німеччини (BKA) два її ноутбуки. Комп'ютери, а також три жорстких диски німецька поліція отримала наприкінці квітня, повідомило в середу, 23 травня, видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на правоохоронців.

Оскільки журналістка не довіряла місцевій поліції, її сім'я відмовилася передати техніку правоохоронним органам Мальти. Однак мальтійські слідчі отримали доступ до ноутбука, яким Дафна Каруана Галіція востаннє користувалася в 2015 році. При цьому прокуратура Вісбадена поінформувала мальтійських колег про можливість передачі копій даних з комп'ютерів журналістки в разі надходження прохання про надання правової допомоги під час розслідування.

Журналістка Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року внаслідок підриву орендованого їй автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше вона нарікала на погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції. Розслідування вбивства Дафне Каруани Галіції триває.