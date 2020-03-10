Політолог розповів, чому директора НАБУ Ситника потрібно звільнити

Кандидат політичних наук Дмитро Співак заявив, що, на його думку, директор НАБУ Артем Ситник повинен бути звільнений зі своєї посади.

Таку думку він висловив в ефірі каналу "112", відео з'явилося на його каналі в Youtube. Співак звернувся до Ситника, нагадавши, що суд ухвалив визнати його винним у корупційному правопорушенні щодо недекларування доходів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Обіцяю, 2-3 тижні і американці не допоможуть, соросята не допоможуть, ніхто не допоможе. Артем, ти наступний на вихід. Звертаюся до головного антикорупціонера, як постановив, український суд. Ти корупціонер і в законі, і в реєстрі", – сказав Співак.

Дмитро Співак

Також він звернувся до президента Володимира Зеленському, нагадавши, що в суб'єктномій державі, людина визнана корупціонером не може бути в ролі головного комісара, який бореться з корупцією.

Також Співак нагадав про яке саме правопорушення йдеться.

"У 2017 році Ситник продав земельну ділянку в Севастополі за 30 тисяч доларів, однак в декларацію це не вніс. Питання до НАЗК: це хіба не порушення закону?", – зазначив політолог.

Він обурився тим, що в недавньому інтерв'ю Ситник заявив, що в Україні посаджено 400 топчиновників і він бореться з корупцією, проте заважає йому нібито бізнесмен Ігор Коломойський.

"Покажіть хоч одного посадженого топчиновника! Артем, якщо вам, як головному антикорупціонеру заважає Коломойський, то фаберже вам, швидше за все, заважає, як поганому танцюристу. Тоді ви не тим займаєтеся!", – підкреслив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор НАБУ Артем Ситник не вказав в декларації скандальний факт угоди на окупованій території.

Сім'я "антикорупціонера" переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Про це свідчать виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи, що підтверджують факт угоди, зареєстрованої окупаційною владою.

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