Політолог позитивно оцінив шанси Пальчевського потрапити в другий тур

Кандидат в мери Києва і лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський має шанси потрапити в другий тур.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політолог Віктор Таран.

"Пальчевський. Гарна ідея – народного мера. Методично не розпилюється і збирає свій електорат. Хтось скаже популіст, а я скажу – раціоналізатор, який працюючи на свій електорат, має гарні шанси зайти в другий тур", – написав він.

Також експерт прокоментував виборчу кампанію партії влади.

"Слуги" розчарували. Маючи унікальну можливість продемонструвати вертикаль, вони нею не скористались. Університет Шевченка не має жодного сакрального відношення до влади. Чому не ОП, Кабмін? Тож – мимо і заслужена критика", – резюмував Віктор Таран.

Раніше експерт Ігор Петренко заявляв, що "Перемога Пальчевського" має потенціал потрапити до парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в мери Києва і лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський вшанував пам'ять загиблих курсантів в Харкові.