"Політизація неприпустима": у Порошенка вимагають незалежного розслідування авікатастрофи МАУ в Ірані

Політизація катастрофи українського "Boeing 737" в Ірані неприпустима. Україна має вимагати міжнародного розслідування за участі українських представників і проведення незалежних експертиз.
Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз в ефірі телеканалу "Прямий".
"Мені не до вподоби, що відбувається політизація цієї трагедії. Україна має наполягати на утворенні міжнародної комісії, до якою будуть долучені українські представники. Ми є суб’єктом цього процесу. Наш літак зазнав катастрофи і ми маємо право знати все, що відбувається і робиться слідчою комісією.
Майже одразу від Ірану було повідомлення, що це технічні проблеми літака, що потім було спростовано. Потім пішли повідомлення від представників Ірану про понівечення чорних скриньок і що їх неможливо розшифрувати", – зазначила вона.
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"Не виключено, що командир екіпажу подавав сигнали "SOS" після того, як літаку, з моєї точки зору, було завдано зовнішнього впливу. По фото видно, що посічені крила та корпус літака майже тотожні тому, що ми бачили на знімках з MH17. Лише розміри цих посічень і пошкоджень менше, але це мають говорити експерти", – додала політик.
Окрім цього, Фріз наголосила, що для України неприпустимою є можливість передачі чорних скриньок Росії для проведення експертизи.
"Представники Ірану заявили про те, що вони готові передати чорні скриньки якійсь іншій стороні, мене це також бентежить. Тому що інша сторона, яка має можливість розшифрувати чорні скриньки може бути будь-яка, наприклад, Росія. Ми маємо наполягати на створенні міжнародної комісії за участі США, Канади, Швеції і України. Ми маємо право знати про все що відбулося з нашим літаком", – сказала парламентар.
Вона також наголосила, що команда Зеленського мала попередити українських громадян про небезпеку знаходження на території Ірану, Іраку та Персидської затоки.
"Після ліквідації генерала Сулеймані, українська влада мала дати попередження громадянам України і авіа-перевізникам про те, що небажано відвідувати цей район через загрозу життю та високий рівень небезпеки. Цього не було зроблено. Це лягає на плечі нашої влади, як відповідальність за невчасність повідомлення про небезпеку відвідування цього району", – підкреслила Фріз.
Парламентар висловила співчуття родинам загиблих та зазначила, що сподівається на встановлення причин цієї катастрофи та винних.
"Ми сподіваємось на це і будемо молитися за тих, хто пішов у небо", – додала вона.
OBOZREVATEL зібрав усю інформацію про трагедію:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
У посольстві України в Ірані попередньо заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали займання двигуна.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився. Пізніше Іран надав Україні й США попередню доповідь про катастрофу.
Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічні проблеми. Він зазначив: у нього "є підозри", ніби аварія з Boeing "могла бути чиєюсь помилкою". Втім, згодом держсекретар США Майк Помпео заявив, що причиною катастрофи могла бути технічна несправність.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
У РНБО України заявили, що серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута й атака зенітною ракетою російського ЗРК "Тор".
ЗРК "Тор" купувалися Іраном у Російської Федерації. Цей комплекс вміє працювати в автоматичному режимі і здатен сам збити практично будь-який швидкий повітряний об'єкт.
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