"Політизація неприпустима": у Порошенка вимагають незалежного розслідування авікатастрофи МАУ в Ірані

Політизація катастрофи українського "Boeing 737" в Ірані неприпустима. Україна має вимагати міжнародного розслідування за участі українських представників і проведення незалежних експертиз.

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз в ефірі телеканалу "Прямий".

"Мені не до вподоби, що відбувається політизація цієї трагедії. Україна має наполягати на утворенні міжнародної комісії, до якою будуть долучені українські представники. Ми є суб’єктом цього процесу. Наш літак зазнав катастрофи і ми маємо право знати все, що відбувається і робиться слідчою комісією.

Майже одразу від Ірану було повідомлення, що це технічні проблеми літака, що потім було спростовано. Потім пішли повідомлення від представників Ірану про понівечення чорних скриньок і що їх неможливо розшифрувати", – зазначила вона.

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"Не виключено, що командир екіпажу подавав сигнали "SOS" після того, як літаку, з моєї точки зору, було завдано зовнішнього впливу. По фото видно, що посічені крила та корпус літака майже тотожні тому, що ми бачили на знімках з MH17. Лише розміри цих посічень і пошкоджень менше, але це мають говорити експерти", – додала політик.

Окрім цього, Фріз наголосила, що для України неприпустимою є можливість передачі чорних скриньок Росії для проведення експертизи.

"Представники Ірану заявили про те, що вони готові передати чорні скриньки якійсь іншій стороні, мене це також бентежить. Тому що інша сторона, яка має можливість розшифрувати чорні скриньки може бути будь-яка, наприклад, Росія. Ми маємо наполягати на створенні міжнародної комісії за участі США, Канади, Швеції і України. Ми маємо право знати про все що відбулося з нашим літаком", – сказала парламентар.

Вона також наголосила, що команда Зеленського мала попередити українських громадян про небезпеку знаходження на території Ірану, Іраку та Персидської затоки.

"Після ліквідації генерала Сулеймані, українська влада мала дати попередження громадянам України і авіа-перевізникам про те, що небажано відвідувати цей район через загрозу життю та високий рівень небезпеки. Цього не було зроблено. Це лягає на плечі нашої влади, як відповідальність за невчасність повідомлення про небезпеку відвідування цього району", – підкреслила Фріз.

Парламентар висловила співчуття родинам загиблих та зазначила, що сподівається на встановлення причин цієї катастрофи та винних.

"Ми сподіваємось на це і будемо молитися за тих, хто пішов у небо", – додала вона.

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