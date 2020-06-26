Політику Зеленського щодо Росії підтримує 43% українців

Юрій Сергієнко Політика 00:17, 27.06.2020 Оновлено: 00:20, 27.06.2020

Політику президента України Володимира Зеленського щодо Росії підтримали 43% українців.

Такими є результати голосування глядачів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", який відбувся 26 червня.

Їм було поставлене запитання: "Чи схвалюєте ви політику президента Зеленського щодо Росії?". Ствердно відповіли 43,17% опитаних, не схвалюють 35,57% і 21,26% не змогли відповісти.

Всього було опитано 13 024 людини.

Політику Зеленського щодо Росії підтримали 43% українців
Кадр відео Shuster online

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30% опитаних росіян підтримали агресивну політику їхнього президента Володимира Путіна щодо України.

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