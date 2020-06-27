Політику Зеленського щодо Росії підтримує 43% українців
Політику Зеленського щодо Росії підтримали 43% українців.
Політику президента України Володимира Зеленського щодо Росії підтримали 43% українців.
Такими є результати голосування глядачів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", який відбувся 26 червня.
Їм було поставлене запитання: "Чи схвалюєте ви політику президента Зеленського щодо Росії?". Ствердно відповіли 43,17% опитаних, не схвалюють 35,57% і 21,26% не змогли відповісти.
Всього було опитано 13 024 людини.
Політику Зеленського щодо Росії підтримали 43% українців Кадр відео Shuster online
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30% опитаних росіян підтримали агресивну політику їхнього президента Володимира Путіна щодо України.
Поділитися в Facebook