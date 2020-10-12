В Україні склалася катастрофічна ситуація з екологією, але політики використовують цю тему лише для маніпуляцій.

Таку думку висловила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, передає 5 канал. На її переконання, посадовці лише витрачають час на "точкові хайпові речі".

"Ми стоїмо на грані екологічної катастрофи. Україна катастрофічно втрачає воду. Мало того, що Україна одна з найменш забезпечених держав в Європі, так ми й ще й дуже по-хижацьки ставимось до цього ресурсу. Замість вирішувати непростими шляхами всі ці проблеми, бо простих рішень тут не буде, ми розмінюємо час на якісь точкові хайпові речі", – зазначила вона.

Зі свого боку політолог Кирило Сазонов зазначив, що при "заграванні" з екологічними питаннями може порушитись баланс, і на додаток до нехтування екотематикою можна завдати удару економіці.

"Так, ми дивимося на Європу, так ми хочемо жити в чистій країні, хочемо вирішувати ці проблеми, але тут дуже важливо, щоб влада повністю не перейшла в руки умовної Гретти Тунберг української. Можливості для "активістів", на жаль, дуже багато, а відповідальності майже немає", – вважає він.