"Найголовніше – мир": політики привітали українців із Новим роком-2020. Відео

Українські політики у вівторок, 31 грудня, привітали співвітчизників із Новим роком та Різдвом.

Це зробив, зокрема, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков. Відповідний ролик був опублікований на сайті парламенту (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Головна ялинка-2020 в Києві Колаж

"Шановні українці, 2019-й був визначальним для нашої держави. Разом із вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши в неї нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків.

Я хочу, щоб в 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи", – сказав Разумков.

Він побажав співвітчизникам здоров'я, затишку, миру в будинках, щоб завжди там лунав дитячий сміх, а рідні були поряд. Політик також побажав миру в державі і її розвитку.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, вітаючи українців, також наголосив на важливості миру.

"Ще рік тому ніхто не міг уявити, які зміни відбудуться в державі... Найголовніше – дуже важливі кроки зроблені в сторону встановлення миру в нашій країні", – сказав він.

П'ятий президент, глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко на сторінці в Facebook показав відео з різних міст України.

"Всі ми однаково мріємо про мир і благополуччя в Новому році. Від Львова до Маріуполя, від Києва до Одеси – ми – єдина Україна!" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!