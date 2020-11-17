Політика Байдена стосовно України буде "жорсткою любов'ю" – ЗМІ
Трамп намагався втягнути президента Зеленського в протистояння зі своїм опонентом Байденом
Українські експерти наполягають на підтримці країни з боку США
Президенту України не слід очікувати беззастережної підтримки Білого дому
Незважаючи на токсичну роль, яку Україна грала при адміністрації президента США Дональда Трампа, новому главі Білого дому Джо Байдену варто підтримувати співпрацю з Києвом. Але вона не буде простою для керівництва країни.
Про це в статті для американського видання Slate написав оглядач Ден Полещук. Він нагадав, що Трамп всіляко намагався втягнути президента України Володимира Зеленського в протистояння зі своїм опонентом Байденом.
На думку автора матеріалу, Україні дуже потрібна допомога.
"Хоча після демократичної революції 2014 року країна досягла значних успіхів, в даний час вона щосили намагається запобігти захопленню держави хижими магнатами, які загрожують зірвати зусилля з реформування і поставити під загрозу рух України на захід", – сказано в статті.
Полещук також зазначив, що Конституційний суд нібито під тиском олігархів спробував розчленувати антикорупційні органи. Це відбувається на тлі війни на Донбасі, яка дещо вщухла, але далека від завершення.
У статті сказано, що українські експерти наполягають на підтримці країни з боку США.
"Києву потрібна така підтримка, яку він не може знайти більше ніде: сила американського примусу", – написав Полещук.
Він зазначив, що адміністрація Байдена буде пильно стежити за Україною. На посаді віце-президента Байден відвідував країну півдюжини разів, і багато хто вважав його емісаром президента Барака Обами після революції проти клептократії Віктора Януковича.
Уже під час розмов з президентом Франції Еммануелем Макрона і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном Байден вказав, що Україна буде в порядку денному співпраці з обома країнами.
Зеленський, зі свого боку, можливо, заробив деякі плюси тим, що в основному мовчав під час скандалу з імпічментом, вважає Михайло Пашков, експерт із зовнішньої політики аналітичного центру Разумкова в Києві.
"Не дивлячись на проблемні моменти, спроби розпалити скандали і секретні гри, йому вдалося це здійснити", – сказав Пашков.
У матеріалі зазначено, що для нової адміністрації продовження активної взаємодії з Києвом принесе серйозні дивіденди.
"Оскільки Байден починає глобальні зусилля з відновлення довіри до Сполучених Штатів, видимий успіх в Україні – в першу чергу в формі відновлення здорових дипломатичних відносин і заохочення реформ – може виявитися відносно простим результатом, враховуючи досвід Байдена", – зазначив Полещук.
На його думку, все це не означає, що президенту України варто очікувати беззастережної підтримки. Насправді, якраз навпаки: вже довівши свою готовність діяти жорстко по відношенню до Києва, коли це необхідно, Байден, ймовірно, не посоромиться орудувати палицею – точно так же, як зараз робить Європейський Союз, погрожуючи призупинити безвізовий режим для українців у відповідь на недавнє рішення КС.
"Він готовий до жорсткої любові. І, на жаль, одна з речей, які іноді необхідні Україні, – це жорстка любов", – сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
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