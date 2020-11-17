Політика Байдена стосовно України буде "жорсткою любов'ю" – ЗМІ

Незважаючи на токсичну роль, яку Україна грала при адміністрації президента США Дональда Трампа, новому главі Білого дому Джо Байдену варто підтримувати співпрацю з Києвом. Але вона не буде простою для керівництва країни.

Про це в статті для американського видання Slate написав оглядач Ден Полещук. Він нагадав, що Трамп всіляко намагався втягнути президента України Володимира Зеленського в протистояння зі своїм опонентом Байденом.

На думку автора матеріалу, Україні дуже потрібна допомога.

"Хоча після демократичної революції 2014 року країна досягла значних успіхів, в даний час вона щосили намагається запобігти захопленню держави хижими магнатами, які загрожують зірвати зусилля з реформування і поставити під загрозу рух України на захід", – сказано в статті.

Полещук також зазначив, що Конституційний суд нібито під тиском олігархів спробував розчленувати антикорупційні органи. Це відбувається на тлі війни на Донбасі, яка дещо вщухла, але далека від завершення.

У статті сказано, що українські експерти наполягають на підтримці країни з боку США.

"Києву потрібна така підтримка, яку він не може знайти більше ніде: сила американського примусу", – написав Полещук.

Він зазначив, що адміністрація Байдена буде пильно стежити за Україною. На посаді віце-президента Байден відвідував країну півдюжини разів, і багато хто вважав його емісаром президента Барака Обами після революції проти клептократії Віктора Януковича.

Уже під час розмов з президентом Франції Еммануелем Макрона і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном Байден вказав, що Україна буде в порядку денному співпраці з обома країнами.

Зеленський, зі свого боку, можливо, заробив деякі плюси тим, що в основному мовчав під час скандалу з імпічментом, вважає Михайло Пашков, експерт із зовнішньої політики аналітичного центру Разумкова в Києві.

"Не дивлячись на проблемні моменти, спроби розпалити скандали і секретні гри, йому вдалося це здійснити", – сказав Пашков.

У матеріалі зазначено, що для нової адміністрації продовження активної взаємодії з Києвом принесе серйозні дивіденди.

"Оскільки Байден починає глобальні зусилля з відновлення довіри до Сполучених Штатів, видимий успіх в Україні – в першу чергу в формі відновлення здорових дипломатичних відносин і заохочення реформ – може виявитися відносно простим результатом, враховуючи досвід Байдена", – зазначив Полещук.

На його думку, все це не означає, що президенту України варто очікувати беззастережної підтримки. Насправді, якраз навпаки: вже довівши свою готовність діяти жорстко по відношенню до Києва, коли це необхідно, Байден, ймовірно, не посоромиться орудувати палицею – точно так же, як зараз робить Європейський Союз, погрожуючи призупинити безвізовий режим для українців у відповідь на недавнє рішення КС.

"Він готовий до жорсткої любові. І, на жаль, одна з речей, які іноді необхідні Україні, – це жорстка любов", – сказав колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

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