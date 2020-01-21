"Політичний жест": Разумков пояснив заяву про відставку Гончарука

Подача заяви про відставку прем'єром Олексієм Гончаруком була політичним жестом.

Таку думку в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. "Дійсно, йому потрібно було почути позицію президента щодо своїх подальших дій. Якби президент підтримав цю ініціативу Олексія Валерійовича, то я думаю, що заява була б написана відповідно до вимог чинного законодавства та вимог Конституції", – повідомив він.

Олексій Гончарук УНН

Разумков запевнив, що в цьому не було ніяких порушень Конституції.

"Якби президент приймав цю відставку, то це було б порушенням. Якщо президент пропонував цю кандидатуру і він є фактичним лідером політсили "Слуга народу", то з точки зору політичного підходу, я думаю, що ні порушення Конституції, ні підриву довіри до неї немає" , – підкреслив спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем`єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвації гривні до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку України.

Пізніше в мережу злили повний запис розмов нібито прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Після скандалу Гончарук подав у відставку.

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