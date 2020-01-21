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21 січня • оновлено в 08:30
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"Політичний жест": Разумков пояснив заяву про відставку Гончарука

1.9т
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Подача заяви про відставку прем'єром Олексієм Гончаруком була політичним жестом.

Таку думку в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. "Дійсно, йому потрібно було почути позицію президента щодо своїх подальших дій. Якби президент підтримав цю ініціативу Олексія Валерійовича, то я думаю, що заява була б написана відповідно до вимог чинного законодавства та вимог Конституції", – повідомив він.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

УНН

Разумков запевнив, що в цьому не було ніяких порушень Конституції.

"Якби президент приймав цю відставку, то це було б порушенням. Якщо президент пропонував цю кандидатуру і він є фактичним лідером політсили "Слуга народу", то з точки зору політичного підходу, я думаю, що ні порушення Конституції, ні підриву довіри до неї немає" , – підкреслив спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем`єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

  • У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвації гривні до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку України.

  • Пізніше в мережу злили повний запис розмов нібито прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

  • Після скандалу Гончарук подав у відставку.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Плесень ЗЕленая,идите вы все нахрен дружно,взявшись за руки...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Пацан знав що йому хр"н що загроржує от і вирішив, як то вони говорять, хайпанути. Хоча б деякі і запамятали накінець то фамільє ппрем'єра, а то так і зверталися би до нього " те яке не тоне"
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фил филька
фил филька
kiy Valeriy, согласен. а что делать?)
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