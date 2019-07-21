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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Політичний тиск!" В Опоблоці спростували порушення у Дружківці

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Інформація про нібито скоєні кандидатом від "Опозиційного блоку" порушення виборчого законодавства не відповідає дійсності. Це - політичний тиск на членів виборчих комісій, які працюють у 49 окрузі на Донеччині. Таку заяву оприлюднила прес-служба "Опозиційного блоку.

"Заяви партії "Опозиційна платформа - За життя" про нібито наявні порушення виборчого законодавства в окрузі 49 у місті Дружківка Донецької області кандидатом у народні депутати від "Опозиційного блоку" не відповідають дійсності. Такими заявами "Опозиційна платформа - За життя" чинить політичний тиск на членів ОВК та ДВК, які забезпечували проведення виборів на виборчому окрузі 49 у Донецькій області", - сказано у повідомленні.

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У партії також наголосили: адмінресурс за промовчанням можуть задіяти виключно представники влади.

"Опозиційний блок" нагадує, що вибори може фальсифікувати тільки влада. У даному випадку владою є мер Дружківки, представник "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко, партія якого 4,5 роки була при владі і заробляла на війні", - заявили в "Опозиційному блоці".

Наостанок у партії нагадали про те, що за ходом голосування спостерігають незалежні спостерігачі. "До тих, хто передчуває явну поразку, прохання не зривати легітимний процес виборів", - зазначено у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що один з лідерів "Опозиційного блоку Борис Колесніков упевнений, що новий парламент зможе повернути світ в Україні вже до кінця року.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 вибори в Україні опозиційний блок
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