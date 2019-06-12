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"Політичний спецназ": Геращенко яскраво висловилася про команду Порошенка

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Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала переваги "Європейської солідарності" перед іншими демократичними політсилами.

Команда партії – це політичний спецназ, написала Геращенко у Facebook. У "Європейської солідарності" є сильний комбат і команда досвідчених, мужніх, професійних людей з позицією, зазначила вона.

Команда "Європейської солідарності"

Команда "Європейської солідарності"

Facebook Ірини Геращенко

"Тих, хто не боїться брати відповідальність і йде вперед, відстоювати і боротися, ставити мету та її досягати, хто має маршрут і дорожню карту, вміє орієнтуватися в джунглях. Де ветерани з радістю приймають новачків і підставляють їм плече. Де нові люди додають сили і впевненості, що прапор буде кому нести і відстоювати. А ті, хто мають досвід, – користуються повагою і до їх слова дослухається", – написала Геращенко.

За її словами, у часи турбулентності, внутрішніх і зовнішніх викликів, в які стрімко мчить країна, в політиці потрібен спецназ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Серед пріоритетів – звільнення від російської окупації анексованого Криму і захоплених територій Донбасу, вступ в ЄС і НАТО.

Список політичної сили підтримав позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош. Він зазначив, що в "ЄС" увійшли багато його друзів з Майдану і війни, яких він вважає справжніми патріотами.

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Особи
Петро ПорошенкоІрина Геращенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Shirr Igor
Shirr Igor
очень надеюсь что этот цирк уродцев проживет не долго.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Политический навоз!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Партия «Европейская солидарность» - новое платье шоколадного короля. Только и в нем король по-прежнему голый, потому что это платье не прикрывает ни его жадность, ни алчность…
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