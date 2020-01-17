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17 січня • оновлено в 19:14
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"Політичний крок": у "Слузі народу" відреагували на відставку Гончарука

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку в якості "політичного кроку", щоб президент Володимир Зеленський дав оцінку роботі Кабміну.

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи опубліковані аудіозаписи розмов Гончарука з критикою Зеленського.

"Це скоріше політичний крок, а не юридичний. За законодавством та Конституцією, ця заява мала б бути подана спікеру парламенту для того, щоб депутати могли розглянути відставку. Це політичний крок Кабміну і його глави для того, щоб президент України Володимир Зеленський дав політичну оцінку результатами роботи уряду і сказав своє слово", – пояснила Кравчук.

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Нардепка висловила надію, що "позиція президента буде найближчим часом".

"Якщо президент скаже, що уряд повинен подати у відставку, то всі юридичні формальності будуть дуже швидко виконані, весь процес буде відповідати законодавству України", – пояснила вона.

Кравчук уточнила, що якщо у відставку піде прем'єр, то це буде означати автоматичну відставку всіх міністрів. При цьому новий прем'єр буде мати можливість зберегти в Кабміні деяких міністрів минулого уряду.

"Політичний крок": у "Слузі народу" відреагували на відставку Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Євгенія Кравчук Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія Слуга народу
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