"Політичний крок": у "Слузі народу" відреагували на відставку Гончарука

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку в якості "політичного кроку", щоб президент Володимир Зеленський дав оцінку роботі Кабміну.
Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи опубліковані аудіозаписи розмов Гончарука з критикою Зеленського.
"Це скоріше політичний крок, а не юридичний. За законодавством та Конституцією, ця заява мала б бути подана спікеру парламенту для того, щоб депутати могли розглянути відставку. Це політичний крок Кабміну і його глави для того, щоб президент України Володимир Зеленський дав політичну оцінку результатами роботи уряду і сказав своє слово", – пояснила Кравчук.
Нардепка висловила надію, що "позиція президента буде найближчим часом".
"Якщо президент скаже, що уряд повинен подати у відставку, то всі юридичні формальності будуть дуже швидко виконані, весь процес буде відповідати законодавству України", – пояснила вона.
Кравчук уточнила, що якщо у відставку піде прем'єр, то це буде означати автоматичну відставку всіх міністрів. При цьому новий прем'єр буде мати можливість зберегти в Кабміні деяких міністрів минулого уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі опублікували аудіо розмов глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися економічні питання. У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента Володимира Зеленського, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті виявилася друга частина розмови, а потім і третій запис.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Після цього прем'єр написав заяву про відставку і передав її президенту.
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