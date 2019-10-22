Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 17:33
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Політичний дилетант": Портников попередив Зеленського про підступні плани Кремля

Читати матеріал російською

Прагнення президента України Володимира Зеленського домовитися з главою РФ Володимиром Путіним про припинення війни саме завдяки зустрічі у "нормандському форматі" є свідченням його політичного дилетантизму.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своїй статті на "Еспресо". Він переконаний, що глава країни-агресора очікує саміту тільки капітуляції України перед Кремлем.

Новини
"Больше уступок — больше смертей": Портников назвал два поражения Зеленского перед Путиным

"Російський президент Володимир Путін під час телефонних розмов з французьким президентом Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель знову підкреслив, що зустріч в "нормандському форматі" можлива тільки в разі її "ретельної підготовки". Так, проведення саміту знову залежить від того, про що домовляться радники глав держав і очільники зовнішньополітичних відомств. А дата — від зговірливості Києва й готовності президента України виконати всі умови, на яких наполягатиме Москва", — зазначає журналіст.

За його словами, Зеленський уявив, нібито на саміті зможе домовитися з главою РФ про припинення війни. І це є свідченням не лише його політичного дилетантизму, але й упертого небажання чи навіть нездатності зрозуміти, навіщо Путін розпочав цю війну.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Російський лідер теж хоче результативної зустрічі, про що він не раз говорив. Але він не збирається діяти навмання, розраховувати, що буде вмовляти Зеленського і західних партнерів. Він хоче, щоб всі можливі домовленості були чітко зафіксовані ще до того, як зустрінуться лідери. І так, в письмовому вигляді — як нещаслива "формула Штайнмаєра", — додав він.

На думку Портникова, якщо Зеленський добивається зустрічі з Путіним, щоб умовити його припинити війну, то глава країни-агресора очікує від неї тільки капітуляції України перед Кремлем.

"Жодної іншої ролі в Москві йому не відводять, ніяк інакше він Путіна не цікавить. Головне — досягти цієї капітуляції ще на стадії підготовки "нормандського саміту". І краще — за підтримки західних посередників", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников вказав на причини поразок України перед Росією, підкресливши: Зеленський має усвідомити, що його зустріч із Путіним не змінить питання війни і миру. Адже, якщо таких домовленостей немає до "очного побачення" двох лідерів, вони не з'являться й опісля.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Віталій Портніков
Теги
переговори щодо Донбасу нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel