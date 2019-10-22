"Політичний дилетант": Портников попередив Зеленського про підступні плани Кремля

Прагнення президента України Володимира Зеленського домовитися з главою РФ Володимиром Путіним про припинення війни саме завдяки зустрічі у "нормандському форматі" є свідченням його політичного дилетантизму.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своїй статті на "Еспресо". Він переконаний, що глава країни-агресора очікує саміту тільки капітуляції України перед Кремлем.

"Російський президент Володимир Путін під час телефонних розмов з французьким президентом Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель знову підкреслив, що зустріч в "нормандському форматі" можлива тільки в разі її "ретельної підготовки". Так, проведення саміту знову залежить від того, про що домовляться радники глав держав і очільники зовнішньополітичних відомств. А дата — від зговірливості Києва й готовності президента України виконати всі умови, на яких наполягатиме Москва", — зазначає журналіст.

За його словами, Зеленський уявив, нібито на саміті зможе домовитися з главою РФ про припинення війни. І це є свідченням не лише його політичного дилетантизму, але й упертого небажання чи навіть нездатності зрозуміти, навіщо Путін розпочав цю війну.

Зеленський і Путін

"Російський лідер теж хоче результативної зустрічі, про що він не раз говорив. Але він не збирається діяти навмання, розраховувати, що буде вмовляти Зеленського і західних партнерів. Він хоче, щоб всі можливі домовленості були чітко зафіксовані ще до того, як зустрінуться лідери. І так, в письмовому вигляді — як нещаслива "формула Штайнмаєра", — додав він.

На думку Портникова, якщо Зеленський добивається зустрічі з Путіним, щоб умовити його припинити війну, то глава країни-агресора очікує від неї тільки капітуляції України перед Кремлем.

"Жодної іншої ролі в Москві йому не відводять, ніяк інакше він Путіна не цікавить. Головне — досягти цієї капітуляції ще на стадії підготовки "нормандського саміту". І краще — за підтримки західних посередників", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников вказав на причини поразок України перед Росією, підкресливши: Зеленський має усвідомити, що його зустріч із Путіним не змінить питання війни і миру. Адже, якщо таких домовленостей немає до "очного побачення" двох лідерів, вони не з'являться й опісля.

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