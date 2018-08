“Політичні жнива”: як лідер з суперечливою репутацією використовує Аграрну партію

Аграрна партія України нещодавно вирішила влаштувати “політичні жнива” й змусила говорити про себе через новину про злиття з політсилою олігарха Ігоря Коломойського “УКРОП”. Але після того, як фейковість повідомлення підтвердилася, стало очевидно — лідер партії Віталій Скоцик просто активно готується до виборів-2019.

Історія одного фейку

Після поширення новини про злиття з “УКРОПом”, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик написав: "Аграрна партія України є самодостатньою політичною силою, котра готова до великих виборів наступного року і до них готується..."

Денис Борисенко, голова Секретаріату партії "Укроп" відхрестився від співпраці: "Хочу заявити, що жоден член партії УКРОП, в тому числі Ігор Коломойський не вів і не веде переговори про об'єднання з Аграрною партією..."

При цьому зв'язок між партіями таки можна знайти. Майже два роки тому на з’їзді АПУ виступав Тарас Кривенко - керівник департаменту організаційної роботи та партійного розвитку "УКРОПу".

Якщо вивчити статистику, за результатами місцевих виборів (до сільських, селищних і міських рад), які відбулись 29 квітня 2018 року, Аграрна партія увійшла у трійку лідерів, в той час, як партія "УКРОП" здобула шосте місце. Тому й не дивно, що новина про злиття цих двох політичних сил викликала багато обговорень. Також відразу збільшився інтерес і до голови Аграрної партії.

Як створювали ідеальний імідж лідера?

Офіційна біографія керівника Агропартії (є у вільному доступі на офіційному партійному сайті) просто вражає кількістю нагород, номінацій і проєвропейським професійним шляхом Скоцика.

Голова Аграрної партії стверджує, що став кращим іноземним менеджером у Великобританії у 1996 році (і це всього лише в 24 роки!), тобто працюючи в компанії Natures Way Foods. Але цей факт зовсім непідтверджений – ні на сайті компанії, ні в базі даних материнської компанії Natures Way Foods Europe Ltd. Окрім відсутності інформації про нагородження, бентежить ще один момент – зазначена компанія була заснована 23 листопада 2009 року і до того часу жодних філій не мала, а свою роботу розпочала з чотирьох містечок навколо англійського Чичестера.

А ще лідер Аграрної партії України присвоїв собі звання "почесного громадянина США" аж двох міст, ніяк не підтверджуючи цей факт.

Але це лише "невинні" розбіжності у біографії Віталія Скоцика. Оскільки, наступні дані, які не співпадають з "офіційною подачею", набагато серйозніші, аніж присвоєння собі нагород чи титулів.

Мільйонні заробітки, борги й афери

З 1997 року теперішній лідер Аграрної партії працював на різних посадах у American Machinery Company ("АМАКО"): 1997-2002 займав посаду технічного директора, а 2002 року по 2009 був генеральним директором цієї ж компанії.

З листопада 2009 року по лютий 2012 року Віталій Скоцик обіймав посаду генерального директора британської агрокомпанії "Landkom International". І тут починається найцікавіше: "Landkom International" - підприємство з потужним потенціалом не лише на українському ринку (акції компанії навіть брали участь у торгах на Лондонській фондовій біржі) - у 2012 році змушено припинити свою діяльність. При чому компанія не лише завершила свою роботу, але й "влізла" у величезні борги перед компанією "АМАКО" - за постачання сільгосптехніки.

Скоцик же - після банкрутства "Landkom International" - іде на посаду генерального директора компанії "АМАКО" у 2012 році і відразу починає бурхливу діяльність щодо повернення боргів від "Landkom International". Хоча саме він, як головний керівник, схоже, і розвалив зазначену кампанію та загнав її у боргові зобов’язання. Згідно з реєстром судових рішень, сума боргу вражаюча – понад 4 мільйони доларів (ухвала Господарського суду Львівської області доступна тут, а також інформацію підтверджують дані з Реєстру судових рішень).

Після кількох років правління Віталієм Єфстафійовичем "АМАКО", почали рости борги перед постачальниками техніки, не говорячи вже про відсутність прибутків. Паралельно відбувались дивні інвестиції компанії в соціальну сферу: то для театру імені Франка, то для ФК "Динамо" (автобус і тягач у подарунок).

В 2014 році Скоцик звільняється з посади генерального директора компанії "АМАКО" і йде у "велику політику", залишивши своєму наступнику безліч проблемних фінансових проблем. Так закінчилась майже 20-тирічна співпраця Віталія Скоцик з American Machinery Company ("АМАКО"), під час якої суттєво покращився його особистий фінансовий стан, а за рахунок коштів компанії на соціальні заходи він ще й став доволі публічною персоною.

Аграрна партія – просто майданчик для нового новий "бізнес-проекту"?

Скоцика обрали головою Аграрної партії України у вересні 2014 року. На керівних посадах одразу виявилися його колишні колеги з "Landkom International" та "АМАКО".

Саме після створення такої “команди” Аграрна партія почала зазнавати репутаційних ризиків.

Також є інформація, що керівництво Аграрної партії України причетне до рейдерського захоплення орних земель бельгійського інвестора на Волині. Безпосередньо силове захоплення було здійснене під керівництвом лідера волинського осередку АПУ, а політичне прикриття, судячи з усього, здійснював лідер Аграрної партії. Про це повідомила дружина підприємця Вікторія Конінгс. Вперше незаконно збирати урожай з земель бельгійських інвестора Крістофа Конінгса почали в 2015 року.

У 2016 році Національне агентство з питань протидії корупції викрило АПУ в неправильному оформленні звітності, несвоєчасному поданні документів і неповної інформації, поданої в звіті політсили про фінансування. Що підтвердило підозри про те, що голова партії приховує кошти.

В публічній площині присутня інформація лише про керівника і всі інформаційні прояви переважно висвітлюють лише його діяльність, а не партію в цілому. Експерти неодноразово звертали увагу на те, що партія з тривалою історією використовується однією особою для власного піару.

Підсумовуючи вищезазначене, можна припустити, що публічна діяльність пана Скоцика - дуже відрізняється від того, ким він є насправді.