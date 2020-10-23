Політичні партії витратили понад 70 млн на рекламу у Facebook

З початку офіційного старту [5 вересня] передвиборної кампанії політичні партії витратили на рекламу в Facebook більше 70 мільйонів гривень.

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на прес-конференції в п'ятницю, 23 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо порівнювати активність партій на витрачання цих ресурсів, то в вересні це було майже 30 тисяч доларів в день різними політичними силами сукупно. Уже в жовтні, в тому числі 17 жовтня, сума сягала 150 тисяч доларів в день", – розповіла вона.

В організації закликали політичні партії позначити ці витрати в звітах своїх передвиборчих фондів.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з півночі суботи, 24 жовтня, настав "день тиші" перед голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня. У цей день будь-яка агітація за того чи іншого кандидата заборонена законодавством.