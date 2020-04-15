Політичні лекала Януковича

В'ячеслав Кириленко Політика 13:36, 15.04.2020

Чорновол відпустили, В’ятровича викликали! Тема Голодомору як геноциду українського народу у кремлі завжди викликала істерику. Показово, що саме ця тема стала приводом для початку переслідувань колишнього Голови УІНП Володимира В’ятровича з боку теперішньої, номінально української, влади.

Насправді ж влада Зеленського хоче знищити і опозицію, і політику національної пам’яті як таку! Зревізувати її, залякати усіх, хто причетний до неї, піддати сумніву усе зроблене. І все це з однією метою: знову розвернути Україну до росії.

Росії, яка загарбала території, продовжує вбивати українців і вимагає "миру" на своїх умовах. До яких Зеленський, здебільшого, демонструє цілковиту готовність. Тільки мабуть не знає як про це сказати уже зараз. Тому поки що він з готовністю переслідує опозицію, взявши на озброєння політичні лекала януковича. А у нашій країні це дорога в нікуди.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Голова у виразках!" У ПЦУ різко звернулися до Онуфрія через збір людей на Великдень

Чорновол заявила, що справу проти неї замовив Путін

"Україна вдарить ракетою по Росії": пропагандисти запанікували через українську "Вільху-М"

Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня втрапила у скандал через коронавірус

На Миколаївщині жителі влаштували домашню службу та масово заразилися коронавірусом