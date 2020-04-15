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15 квітня • оновлено в 14:28
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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
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Політичні лекала Януковича

2.1т

Чорновол відпустили, В’ятровича викликали! Тема Голодомору як геноциду українського народу у кремлі завжди викликала істерику. Показово, що саме ця тема стала приводом для початку переслідувань колишнього Голови УІНП Володимира В’ятровича з боку теперішньої, номінально української, влади.

Насправді ж влада Зеленського хоче знищити і опозицію, і політику національної пам’яті як таку! Зревізувати її, залякати усіх, хто причетний до неї, піддати сумніву усе зроблене. І все це з однією метою: знову розвернути Україну до росії.

Росії, яка загарбала території, продовжує вбивати українців і вимагає "миру" на своїх умовах. До яких Зеленський, здебільшого, демонструє цілковиту готовність. Тільки мабуть не знає як про це сказати уже зараз. Тому поки що він з готовністю переслідує опозицію, взявши на озброєння політичні лекала януковича. А у нашій країні це дорога в нікуди.

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Особи
Тетяна Чорновол Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook В'ячеслава Кириленка
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Помиляєшся, Славко, щодо "шляху в нікуди". Зевель вважає, що це короткий шлях до реваншу, сватів та мордору. А це прямий шлях до громадянських заворушень, антисемітизму, погромів, про це вже говорять недавні гарячі прибічники "рояліста".
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