Як каже одна політична мудрість :

ідіоти відрізняються від патріотів тим, що ідіоти вислужуються перед партійними вождями і люблять президентів, а патріоти – служать власному народові й люблять свою країну!

Так і нині йде затята боротьба за гроші і владу між таборами двох президентів, де вже немає місця гідності й здоровому глузду!

А тим часом, друзі Путіна в Україні формують сучасну малоросію з южноросієй, скуповують медіа і бізнес, роблять "мурку" об’єднуючою ідеєю, бо українізація їх вже дістала…

Наша команда Рідної країни тим часом всіляко допомагає нашим історичним та природним заповідникам і музеям, бо відсутність іноземних туристів і бідність народу призведе до їх чергової оптимізації;

підтримує активний і спортивний спосіб життя серед школярів та студентів через свої проекти;

захищає довкілля й бореться з "карантинним розкраданням бюджету".

Отож, вкотре закликаємо: досить прихильникам одного Президента день і вночі хвалити свого і нищити іншого Президента й навпаки!

Варто день і вночі працювати для України і любити її не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені!