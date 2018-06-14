Політичне шулерство в Україні як спосіб уникнути відповідальності за корупцію

В Україні набрав чинності закон антикорупційний суд, але не в тому вигляді, як за нього голосували депутати. У тексті з’явилась поправка, яку раніше ніхто не бачив, але яка суттєво спрощує життя топ-корупціонерам.Два роки нинішня українська влада опиралася ухваленню закону "Про Вищий антикорупційний суд", аргументуючи тим, що Україна не Уганда, і всі суди в країні мають бути антикорупційними. Після тиску міжнародних партнерів України та погроз МВФ позбавити країну наступних траншів риторика змінилась. Після остаточного голосування депутатами за закон, 7 червня, Президент Петро Порошенко вже називав ухвалення закону перемогою всіх, хто до цього причетний. І напевне підстави для оптимізму у представників української влади були.

Правка, яка змінює суть антикорупційної боротьби

Адже після публікації в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" тексту закону "Про Вищий антикорупційний суд"стало зрозуміло, що у законі депутатам вдалося залишити шпарини для топ-корупціонерів. Юристи Центру протидії корупції детально проаналізували оприлюднений текст закону і побачили в ньому правку, яку голова комітету правової політики та правосуддя, член фракції "Блок Петра Порошенка" Руслан Князевич не зачитував у сесійній залі перед ухваленням закону і яку депутати не обговорювали в комітеті.

Ця правка стосується апеляції справ Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які зараз уже розглядаються в судах. В усіх попередніх версіях документу йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися виключно в новоствореному Антикорупційному суді після його створення. Натомість у фінальній версії проголосованого і оприлюдненого закону написано, що апеляція справ топ-корупціонерів, які слухаються зараз, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не Антикорупційному суді.

"Це політичне шулерство в своїх інтересах. Ціна питання - це Мартиненко, Насіров, компанії, пов’язані з Олександром Грановським. Усі ці справи вже слухаються в судах і апеляція по ним буде в обхід Антикорупційного суду", - зазначає експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. На її думку, через заангажованість судів загальної юрисдикції обвинувальних вироків по топ-корупціонерам годі й чекати.

За інформацією прес-служби НАБУ, на даний момент агентство передало до суду 135 справ по корупції вищих посадових осіб, суддів, органів місцевої влади тощо. Всі фігуранти цих справ, за невідомо ким внесеною в закон правкою, уникнуть апеляції в Антикорупційному суді.

Свідома маніпуляція?

Експерти не виключають, що це свідома маніпуляція Верховної Ради з подачі Банкової. "Це серйозна зміна в законі. Натомість в адміністрації президента не могли не помітити таку зміну. Адже його ретельно аналізували перед тим, як президент підписав цей закон і ніхто навіть не обмовився про цю серйозну зміну", - каже голова антикорупційної організації State Watch Гліб Каневський.

Скандальна правка була схована в техніко-юридичні правки до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд". Їх мало хто уважно читає, окрім самих ініціаторів законопроектів, оскільки вони стосуються виключно виправлення граматичних чи орфографічних помилок у документах. Цього разу ініціатор законопроекту - президент Петро Порошенко.

Зміни в розділі "техніко-юридичні правки" не повинні змінювати суті документу, каже заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Саме цей комітет розглядав і рекомендував остаточну версію законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" за годину до фінального голосування у сесійній залі. Депутат не пригадує, щоб на засіданні комітету обговорювалося питання про зміну умов апеляції в Антикорупційному суді. За словами Ємця, нині комітет аналізує документи, записи засідання комітету, аби зрозуміти, на якому етапі сталася фальсифікація.

"Це кримінальний злочин. Маніпуляції з процесом і процедурою прийняття законів є шкідливими для держави і громадян. За цими законами потім живуть мільйони людей. Якщо хтось вважає, що може таким чином змінювати у шахрайський спосіб волю громадян, то має бути покарання", - сказав DW Леонід Ємець. Натомість він уникає відповіді на запитання, чи понесе цього разу хоч хтось покарання за маніпуляції з законом про Антикорупційний суд, якого так довго чекали в Україні.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин вважає, що необхідно терміново скасувати скандальну правку, проголосувавши за відповідні зміни до закону. На його переконання, ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. "Саме тому президент України має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку", - зазначає Юрчишин. Однак чи піде зараз на це Петро Порошенко?