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"Політичне дно!" На саміті Україна-ЄС відбувся скандал, пов'язаний із Зеленським

4.2тЧитати матеріал російською

Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна – ЄС.

Про це вона повідомила в Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Такого в моїй практиці ще не було. Віце-прем'єра з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС. Немає мене в списках учасників. Тобто людей, які координують всі євроінтеграційні процеси і готували цей саміт, на саміті нету", – зазначила вона.

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Колишній заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків зазначив, що дана ситуація з Климпуш-Цинцадзе це "політичне дно".

"Викреслити віце-прем'єра з євроінтеграції з участі у події з євроінтеграції - це феєрична гидота! Давайте трошки подумаємо: фінальний список учасників заходів в Управління держохорони передає протокол Офіс президента України. Захід проходить в Маріїнському палаці – це зона відповідальності протоколу ОПУ. Поведінка охорони і оточуючих осіб чітко відображає, що Климпуш-Цинцадзе була викреслена свідомо. (В випадках помилок, все рухаються досить швидко, щоб виправити помилку, а тут повний росслабон)", – зазначив н.

Шимків припустив, що є два варіанти, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт.

"Варіант 1: віце-прем'єра викреслили в ОПУ. Варіант 2: віце-прем'єра викреслили перед відсиланням листа узгодження в офісі прем'єра (читаємо Секретаріат КМУ) в ОПУ. Якщо варіант 1 відбувся на прохання прем'єра це підстава президенту. Якщо Варіант 1 - це така дрібна помста ОП і президента – політичне дно. Якщо є Варіант 2, то це ще глибше, ніж дно. Дуже хочеться почути публічну "казку" з вуст обох Володь. (Зеленського і Гройсмана – Ред.) Все-таки у нас вже політичне дно, або глибше?" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС висловив надію, що до наступної аналогічної зустрічі наша країна вже буде в Євросоюзі, а через рік закінчиться війна на Донбасі.

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Особи
Іванна Климпуш-Цинцадзе Дмитро ШимківВолодимир ЗеленськийВолодимир Гройсман
Місце
Україна
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Я слышал и Тузка тоже не пускали. В понедельник с бодуна квартальцы всегда не в духе((.
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Mild Heir
Mild Heir
Ганьба!
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Serov Oleg
Serov Oleg
климпуш послали нафуй...сама она сказала,что вычеркнул ее вова гройсман...при чем здесь,клоун?
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