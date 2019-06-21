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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Юристи – в шоці: що не так з рішенням КСУ про вибори

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Рішення Конституційного Суду України дати зелене світло достроковим виборам, ймовірно, було більше політичним, ніж юридичним.

У чому ж полягає неоднозначність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і рішення судурозбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Їм вже нічого не загрожує;

  • Рішення про розпуск парламенту Володимиром Зеленським судді порахували законним, але у багатьох юристів є до нього немало питань;

  • Все впирається в законність роботи коаліції, а також терміни її фактичного розвалу. Адже юридичне підтвердження розколу коаліції з'явилося лише за кілька днів до інавгурації Зеленського;

  • Рішення, ухвалене КСУ, багато юристів називають політичним. Адже суд по суті посилається на "волю українського народу", а не на Основний закон;

  • Вибори в липні вигідні насамперед нинішньому президентові Володимиру Зеленському, адже його партія отримує майже 50% за підсумками голосування.

Чому рішення Зеленського спірне?

Своє рішення президент мотивував просто – у Верховній Раді немає коаліції вже давно, тому у нього є право її розпустити.

Справа в тому, що після парламентських виборів 2014 року фракції парламенту створили коаліцію "Європейська Україна". У неї на той момент увійшли: Блок Петра Порошенка, "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина" і Радикальна партія Олега Ляшка. На момент створення, 27 листопада 2014 року, в ній було 302 народних депутата.

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У 2016 році ЄУ дійсно переживала серйозну кризу. Один за одним її покинули Радикальна партія, "Батьківщина" і "Самопоміч". Почався тривалий період переговорів.

В результаті коаліція все ж була реанімована на базі найбільших політсил в парламенті – БПП і "Народного фронту", а також позафракційних депутатів.

Конституційний Суд України

Конституційний Суд України

Правда, як стверджував представник Зеленського в КСУ Федір Веніславський, "факт відсутності коаліції був підтверджений багаторазовими виступами політичних лідерів і представників фракцій.

"Конституція України не передбачає ніяких вимог до наявності в указі будь-яких обгрунтувань, крім вказівки конкретних положень, на які спирався президент, видаючи даний указ. Всі положення Конституції, які дають йому це зробити, в указі є", – підкреслив Веніславський.

Але не все в цій позиції так просто. Ухвалюючи рішення про розпуск Ради, президент опустив важливий момент – парламентська коаліція де-юре розвалилася за три дні до його інавгурації. Раніше офіційної заяви не було. Тому говорити про розвал коаліції неправильно.

Згідно ст. 90 Конституції України, є кілька приводів розпустити Раду:

  • Парламент не зміг протягом 30 днів сформувати коаліцію;

  • Протягом 30 днів протягом однієї сесії відкрити пленарні засідання;

  • Після відставки Кабміну протягом 60 днів не сформований новий уряд.

У цьому контексті важливо пам'ятати ще одну норму закону – парламент не може бути розпущений за півроку до кінця своєї каденції. З огляду на той факт, що нинішня Рада почала працюватиме 27 листопада 2014 року, то крайній термін її розпуску – 27 травня 2019 року.

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Тому офіційно коаліція розпалася за кілька днів до інавгурації Володимира Зеленського, в п'ятницю, 17 травня, коли вийшла фракція "Народний фронт".

Верховна Рада

Верховна Рада

Після заяви "НФ" спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді і закликав народних депутатів почати консультації про створення нової. На це у них було б 30 днів. На цьому, наприклад, наполягав юрист і народний депутат від "Народного фронту" Ігор Алексєєв.

"Починаючи з 17 травня 2019 року парламент має місяць для формування коаліції. На момент оприлюднення указу президента про розпуск цей термін не закінчився", – зазначив він.

Правда, процес був припинений через розпуск парламенту указом президента, ось тут і починається найцікавіше. Буквально через кілька днів в КСУ звернулися 62 народних депутата, які вважають, що указ про розпуск парламенту неконституційний. В їх клопотанні йдеться, що аргумент для розпуску Ради – відсутність коаліції – не міг бути використаний.

Що вирішив КСУ і чому рішення вважають політичним

Конституційний суд визнав законним указ президента. Вибори відбудуться 21 липня 2019 року. Процес організації виборчого процесу йде повним ходом і його вже не зупинити.

Фінальний висновок був обгрунтований "рішенням конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради, що відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції". Таке формулювання вказане на сайті КСУ і воно викликало, м'яко кажучи, здивування багатьох юристів. Виходить, що КСУ не зміг визначити конституційність рішення, але вибори вирішив не скасовувати.

Конституційний Суд

Конституційний Суд

"Дивно, що КСУ, підтверджуючи відсутність правового вирішення ситуації з припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, все ж офіційно визнав указ конституційним. Це те ж саме, що сказати: "Неможливо точно визначити, чи є дострокове припинення повноважень Ради конституційним, чи неконституційним, але указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради є конституційним", – пояснив правову колізію рішення OBOZREVATEL юрист Олександр Марусяк.

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Екс-суддя Конституційного суду України Микола Козюбра також вважає, що рішення "викликає багато питань і зауважень". Він нагадав про те, що "головне завдання парламентської коаліції – сформувати уряд і підтримувати урядові ініціативи. Ніхто формально не рахує, скільки депутатів налічує коаліція", – резюмував він в коментарі OBOZREVATEL.

Екс-заступник міністра торгівлі та економічного розвитку Наталія Микольська здивувалася формулюванню суду, де сказано, що рішення ухвалено виходячи з ідеї дозволу "конституційного конфлікту народом".

"Народ у нас вирішує тепер конституційні конфлікти. Потрібно тоді ліквідувати Конституційний Суд України. КСУ констатував, "що рішення конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради відповідає вимогам Конституції". Ну чому ж так нахрапом, напролом, на рівні випускника не найкращої юридичної школи?" – пише в Facebook Микольська.

Член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко звертає увагу відразу на дві позиції в рішенні КСУ. Перша – це відсилання до 5 статті Основного закону, де вказана першочергове влада українського народу. Друга – відсилання КСУ до конфлікту президента і парламенту.

"Посилаючись на цю статтю Конституції можна обґрунтувати абсолютно будь-яке рішення в нашій країні. Але ми повинні відрізняти пряму демократію і представницьку. В даному ж випадку ми маємо справу з указом президента, який був обраний через представницьку форму управління", – розповіла OBOZREVATEL Кириченко.

Дійсно, така кількість спірних моментом і правова колізія наштовхує на думку, що рішення КСУ було швидше політичним. І воно вигідно нинішній владі

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За даними останнього опитування, проведеного спільно центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціологічних досліджень імені Олександра Яременка, у пропрезидентській партії є реальні шанси взяти більшість у парламенті. А це пряма можливість сформувати не тільки коаліцію, але в майбутньому і свій Кабінет міністрів.

Результати опитування

Результати опитування

Ще одне цікаве спостереження – блискавичне "вкидання" інформації про рішення КСУ. Варто відзначити, першими інформацію про це опублікували два інформаційним агентства, традиційно лояльних до влади – Укрінформ і Интерфакс.

До того ж, блискавично на публікації в ЗМІ відреагувала і спікер Адміністрації Зеленського Юлія Мендель. Правда, буквально через 15 хвилин свою публікацію вона видалила.

Скріншот віддаленого поста Юлії Мендель

Скріншот віддаленого поста Юлії Мендель

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Верховна Рада УкраїниКонституційний суд УкраїниВолодимир Зеленськийксу
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