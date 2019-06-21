Юристи – в шоці: що не так з рішенням КСУ про вибори

Рішення Конституційного Суду України дати зелене світло достроковим виборам, ймовірно, було більше політичним, ніж юридичним.

У чому ж полягає неоднозначність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і рішення суду – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Їм вже нічого не загрожує;

Рішення про розпуск парламенту Володимиром Зеленським судді порахували законним, але у багатьох юристів є до нього немало питань;

Все впирається в законність роботи коаліції, а також терміни її фактичного розвалу. Адже юридичне підтвердження розколу коаліції з'явилося лише за кілька днів до інавгурації Зеленського;

Рішення, ухвалене КСУ, багато юристів називають політичним. Адже суд по суті посилається на "волю українського народу", а не на Основний закон;

Вибори в липні вигідні насамперед нинішньому президентові Володимиру Зеленському, адже його партія отримує майже 50% за підсумками голосування.

Чому рішення Зеленського спірне?

Своє рішення президент мотивував просто – у Верховній Раді немає коаліції вже давно, тому у нього є право її розпустити.

Справа в тому, що після парламентських виборів 2014 року фракції парламенту створили коаліцію "Європейська Україна". У неї на той момент увійшли: Блок Петра Порошенка, "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина" і Радикальна партія Олега Ляшка. На момент створення, 27 листопада 2014 року, в ній було 302 народних депутата.

У 2016 році ЄУ дійсно переживала серйозну кризу. Один за одним її покинули Радикальна партія, "Батьківщина" і "Самопоміч". Почався тривалий період переговорів.

В результаті коаліція все ж була реанімована на базі найбільших політсил в парламенті – БПП і "Народного фронту", а також позафракційних депутатів.

Конституційний Суд України

Правда, як стверджував представник Зеленського в КСУ Федір Веніславський, "факт відсутності коаліції був підтверджений багаторазовими виступами політичних лідерів і представників фракцій.

"Конституція України не передбачає ніяких вимог до наявності в указі будь-яких обгрунтувань, крім вказівки конкретних положень, на які спирався президент, видаючи даний указ. Всі положення Конституції, які дають йому це зробити, в указі є", – підкреслив Веніславський.

Але не все в цій позиції так просто. Ухвалюючи рішення про розпуск Ради, президент опустив важливий момент – парламентська коаліція де-юре розвалилася за три дні до його інавгурації. Раніше офіційної заяви не було. Тому говорити про розвал коаліції неправильно.

Згідно ст. 90 Конституції України, є кілька приводів розпустити Раду:

Парламент не зміг протягом 30 днів сформувати коаліцію;

Протягом 30 днів протягом однієї сесії відкрити пленарні засідання;

Після відставки Кабміну протягом 60 днів не сформований новий уряд.

У цьому контексті важливо пам'ятати ще одну норму закону – парламент не може бути розпущений за півроку до кінця своєї каденції. З огляду на той факт, що нинішня Рада почала працюватиме 27 листопада 2014 року, то крайній термін її розпуску – 27 травня 2019 року.

Тому офіційно коаліція розпалася за кілька днів до інавгурації Володимира Зеленського, в п'ятницю, 17 травня, коли вийшла фракція "Народний фронт".

Верховна Рада

Після заяви "НФ" спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді і закликав народних депутатів почати консультації про створення нової. На це у них було б 30 днів. На цьому, наприклад, наполягав юрист і народний депутат від "Народного фронту" Ігор Алексєєв.

"Починаючи з 17 травня 2019 року парламент має місяць для формування коаліції. На момент оприлюднення указу президента про розпуск цей термін не закінчився", – зазначив він.

Правда, процес був припинений через розпуск парламенту указом президента, ось тут і починається найцікавіше. Буквально через кілька днів в КСУ звернулися 62 народних депутата, які вважають, що указ про розпуск парламенту неконституційний. В їх клопотанні йдеться, що аргумент для розпуску Ради – відсутність коаліції – не міг бути використаний.

Що вирішив КСУ і чому рішення вважають політичним

Конституційний суд визнав законним указ президента. Вибори відбудуться 21 липня 2019 року. Процес організації виборчого процесу йде повним ходом і його вже не зупинити.

Фінальний висновок був обгрунтований "рішенням конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради, що відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції". Таке формулювання вказане на сайті КСУ і воно викликало, м'яко кажучи, здивування багатьох юристів. Виходить, що КСУ не зміг визначити конституційність рішення, але вибори вирішив не скасовувати.

Конституційний Суд

"Дивно, що КСУ, підтверджуючи відсутність правового вирішення ситуації з припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, все ж офіційно визнав указ конституційним. Це те ж саме, що сказати: "Неможливо точно визначити, чи є дострокове припинення повноважень Ради конституційним, чи неконституційним, але указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради є конституційним", – пояснив правову колізію рішення OBOZREVATEL юрист Олександр Марусяк.

Екс-суддя Конституційного суду України Микола Козюбра також вважає, що рішення "викликає багато питань і зауважень". Він нагадав про те, що "головне завдання парламентської коаліції – сформувати уряд і підтримувати урядові ініціативи. Ніхто формально не рахує, скільки депутатів налічує коаліція", – резюмував він в коментарі OBOZREVATEL.

Екс-заступник міністра торгівлі та економічного розвитку Наталія Микольська здивувалася формулюванню суду, де сказано, що рішення ухвалено виходячи з ідеї дозволу "конституційного конфлікту народом".

"Народ у нас вирішує тепер конституційні конфлікти. Потрібно тоді ліквідувати Конституційний Суд України. КСУ констатував, "що рішення конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради відповідає вимогам Конституції". Ну чому ж так нахрапом, напролом, на рівні випускника не найкращої юридичної школи?" – пише в Facebook Микольська.

Член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко звертає увагу відразу на дві позиції в рішенні КСУ. Перша – це відсилання до 5 статті Основного закону, де вказана першочергове влада українського народу. Друга – відсилання КСУ до конфлікту президента і парламенту.

"Посилаючись на цю статтю Конституції можна обґрунтувати абсолютно будь-яке рішення в нашій країні. Але ми повинні відрізняти пряму демократію і представницьку. В даному ж випадку ми маємо справу з указом президента, який був обраний через представницьку форму управління", – розповіла OBOZREVATEL Кириченко.

Дійсно, така кількість спірних моментом і правова колізія наштовхує на думку, що рішення КСУ було швидше політичним. І воно вигідно нинішній владі

За даними останнього опитування, проведеного спільно центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціологічних досліджень імені Олександра Яременка, у пропрезидентській партії є реальні шанси взяти більшість у парламенті. А це пряма можливість сформувати не тільки коаліцію, але в майбутньому і свій Кабінет міністрів.

Результати опитування

Ще одне цікаве спостереження – блискавичне "вкидання" інформації про рішення КСУ. Варто відзначити, першими інформацію про це опублікували два інформаційним агентства, традиційно лояльних до влади – Укрінформ і Интерфакс.

До того ж, блискавично на публікації в ЗМІ відреагувала і спікер Адміністрації Зеленського Юлія Мендель. Правда, буквально через 15 хвилин свою публікацію вона видалила.

Скріншот віддаленого поста Юлії Мендель

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