Політична помста: американський аналітик розкритикував справи ДБР проти Порошенка

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми "Україна в Європі" Адріан Каратницький вважає, що переслідування п’ятого президента Петра Порошенка нинішньою правоохоронною системою виглядає як політична помста. Він переконаний: за наявності підстав претензії до Порошенка мають обмежитись лише питанням корупції.

Про це американський аналітик сказав в інтерв’ю "Главкому".

"Якщо ці процеси проходитимуть поза чіткими рамками визначення корупції, то вони будуть дуже негативно тлумачитись на Заході. Але якщо будуть такі звинувачення в корупції, то найкращий захист для Порошенка – Антикорупційний суд", - зазначає Каратницький.

Експерт вірить, що п’ятий президент Порошенко "зможе справитись і захистити свою честь в цій інстанції".

"Звичайно, якщо не будуть добавляти до нинішніх підозр ще додаткові – такі, як перевищення службового становища чи зрада національних інтересів в справах, які стосуються, наприклад, проходу українських суден через Керченську протоку. Для мене і для західного світу це виглядатиме, як прояв політичного впливу і уподібнення України до "бананових республік", - наголошує американський аналітик.

Каратницький зауважує, "якщо є конкретні закиди і докази, то такі звинувачення мають обмежитись лише питаннями корупції".

"Повторюсь, що найкращий захист – це новий деполітизований Антикорупційний суд. Тоді, думаю, західний світ буде досить спокійно і об’єктивно сприймати рішення цього суду", - сказав експерт і додав, що він особисто дуже сумнівається, "що тут є якісь підстави просувати ці справи проти п’ятого президента".

"Те, що деякі з цих справ інспіровані паном Портновим, це ганьбить Україну. Чим швидше будуть закриті найбільш безпідставні з його закидів, тим краще буде для іміджу України", - радить Каратницький.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру Петру Порошенку.

Світова спільнота вже різко відреагувала на спроби переслідування п’ятого президента України. А у мережі з’явилися аудіозаписи розмов з кабінету директора ДБР Романа Труби, які свідчать, що кримінальні провадження проти Порошенка куруються напряму з Офісу президента.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся