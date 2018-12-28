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Павло Казарін
Павло Казарін
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Политический кумир: на чьих именно плечах этот кумир стоит?

11.3тЧитати матеріал російською

Украинский избиратель ждет новые лица так, будто за ними не будут стоять старые. Но проблема в том, что отечественный политический рынок – это рынок продавца, а не покупателя. Если мы чего-то хотим – это вовсе не означает, что мы это получим.

Любая политическая карьера строится на трех китах. Чтобы пробиться к избирателю со своими идеями, политику нужны три ресурса: организационный, финансовый и медийный. Проще говоря – деньги, команда и СМИ, пишет Павел казарин для "Крым.Реалии".

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Допустим, вам удалось сколотить крепкую команду. Допустим, что ваши единомышленники готовы работать в ней на безоплатной основе – из волонтерских побуждений. Допустим, вы заручились поддержкой в регионах и сформировали ячейки в ключевых областях. Но это лишь верхушка айсберга. Условие обязательное, но недостаточное.

Потому что следом вы упираетесь в проблему второго ресурса – финансового. Без денег ваша кампания умрет, не начавшись. Поквартирный обход домов может сработать, если вы претендуете на кресло в сельсовете или штурмуете должность главы поселка. Но на общенациональном уровне вам нужны будут сотни рук. А у рук есть рты. Агитаторы, наружка, штабная социология – если вы думаете, что кампания стоит дешево, то это заблуждение будет стоить вам дорого.

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И даже если вы выиграли в лотерею и теперь ваши партийные палатки стоят на улицах городов – вы упираетесь в проблему третьего ресурса: информационного. Потому что для 70% украинских обывателей главный источник информации – это телевизор. Вдобавок, аудитория ТВ – самые дисциплинированные избиратели. А доступ к шести крупнейшим каналам страны сосредоточен в руках четырех финансово-промышленных групп.

Чтобы добиться лояльности этих каналов, вам придется договариваться. С Коломойским. Или Пинчуком. Или Ахметовым. Или Фирташем. Можно договориться с владельцами каналов поменьше, но, во-первых, доля и рейтинг этих площадок несравненно меньше. А, во-вторых, владеют ими все равно люди с политическими и бизнесовыми интересами.

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В итоге, любое "новое политическое лицо" изначально стоит перед дилеммой. Оно может быть кристально честным, незапятнанным, не идущим на компромиссы. У него может быть отличная команда и план реформ. Но для того, чтобы получить деньги и медиаресурс на кампанию – ему придется облокотиться на одну из финансово-промышленных групп. Которая, в свою очередь, проинвестирует в него в ожидании дивидендов. И эти долги вашим новым кумирам в случае успеха придется отдавать.

Электоральный спрос на "новые имена" – это хорошо, но недостаточно. Тот, кто может удовлетворить этот спрос, ни на какой успех априори не обречен. Потому что о его "предложении" должен сперва узнать потенциальный покупатель. А это требует суровых инвестиций. Ради которых непременно придется идти на компромиссы.

В этом и состоит главная проблема. Украинский обыватель не содержит политические партии – в той же мере, в которой не платит за контент. Поэтому искать деньги политикам и СМИ приходится в других местах.

А потому мы раз за разом оказываемся в ситуации, когда спрос на "новые лица" вовсе не открывает этим новым лицам дорогу в политику. И если вам хочется бросать в воздух чепчики по поводу свежего неожиданного кумира – то стоит спросить себя о том, на чьих именно плечах этот новый кумир стоит.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Павло КазарінПавло Казарін
Тема
Президентські вибори 2019
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Крым. Реалии
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
вывод такой ,простой ,честный человек ,не барыга ,не спекулянт,не шулерман ,не проститутка -ставленик тнк ,никогда ,ни при каких условиях к власти не придет,тоесть так наз "демократия",есть властью "демократов",коими являются не более пяти процентов населения ,если по настоящему ,понятно ,что там еще обслуга..типа журнашлюхи,и прочие лобызатели буржуйского ануса..а по факту это есть ..диктатура капитала,.богатые богатеют,бедные беднеют.по другому быть не может.ибо вся плюшка так наз ."бизнеса".заключается в возможности сожрать самому максимально возможный процент прибавочной стоимости,условно.что и манит туда ..а те кто любят работатать.то хуярят бегом вокруг палеты срулоном пленки,по двенадцать часов в сутки..вот така хуйня ..малята ..майдаунята.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Suxodrotti Kutakos, на Майдан украинцы вышли устранить противоречия, которые власти создали, противоречия у нас устранялись ещё при основании Киева на перевоза через Днепр, где они мешали делу переправы. А ты иди в свой грязный угол, подхуйловая свинособака, место своё помни, шоха улуса орды москвы, оно на параше с остальными подельниками убийц украинцев
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Соин Сергей
Соин Сергей
Столетняя антиселекция нации дала свои результаты. Боюсь, что не только "пророков нет в своём Отечестве", а и простых судей надо из Германии привозить, как это сделали хорваты.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Соин Сергей, разве судьи из Германии в состоянии исходить из идеиинарода Украины, которой столица Киев основана и с которой украинцы на Майдан вышли? Или в том для вас и прелесть пришлых, что он не могут следовать идее, которой народ Украины всеми своими поколениями живёт?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
)))все эти ресурсы в любом случае пущены на ветер, если не обеспечено главное условие для демократической страны - не представлена ВЛАСТЬ НАРОДА, которая в Украине ещё и заявлена Конституцией. Кто в Украине в состоянии заявить, что представляет народ Украины, если де-юре определения народа Украины попросту нет? Только тот, кто предложит наименее спорное определение народа Украины, которое не будет ущемлять интересы людей и обеспечит связь поколений, без которой никакой народ невозможен. Палатки, говорите?))) Ума себе купите на все деньги, что есть, чтобы понятно вам было какие вы лазеры и что ваша унылая возня ничего не стоит, только ленивый не посмеется с неё:D
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