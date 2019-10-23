Поліграф у Раді: відомий журналіст гостро відповів на ідею Зеленського

Журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського перевірити на поліграфі нардепів фракції "Слуга народу".

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що позиція президента не відповідає реальній ситуації. Бутусов пояснив, які повинні бути дії в даній ситуації.

"Детектор брехні не є підставою для відкриття кримінального провадження, і не може бути доказом у суді. Якість дослідження детектора брехні критично залежить від якості роботи і об'єктивності оператора-психолога. Щоб дослідження було незалежним, в такому випадку треба оголосити тендер, інакше до результатів дослідження не буде довіри", – пояснив він.

Бутусов зазначив, що Зеленський повинен оголосити законопроект 2047-д про скасування поборів невідкладним (так званих майданчиків нардепа Антона Яценко – Ред.) та внести від свого імені до парламенту.

"Верховна Рада включає "турборежим" і за один день виносить на голосування закон, через відхилення якого виникли підозри в корупції. По числу тих, хто проголосував, відразу стане ясно, хто до чого причетний, і обговорення відбудеться в залі. Ось в залі і буде справжній детектор брехні", – повідомив експерт.

На думку Бутусова, правоохоронні органи зобов'язані негайно включитися в розслідування. Зеленський повинен буде взяти це розслідування на особистий контроль, а прокурори повинні регулярно повідомляти про результати.

Володимир Зеленський

"У разі виникнення сумнівів у добропорядності депутатів комітету, і при відсутності реальних доказів, єдиною санкцією може бути хіба що розформування комітету і перетасування депутатів по іншим комітетам для поновлення складу", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів податкового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

При цьому глава "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував всім членам її фракції пройти перевірку на поліграфі.

Раніше Дубинський заявив, що Офіс президента хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

При цьому Дубинський дізнався, що в політичній силі заговорили про його виключення, і жорстко відповів однопартійцям.

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