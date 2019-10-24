Відволікаючий маневр: названий важливий нюанс скандалу з поліграфом для "слуг народу"

Перевірки на поліграфі народних депутатів від партії "Слуга народу" відволікають увагу українців від корупційних схем, які і стали причиною перевірок.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк. Депутатка також розповіла, коли може бути прийнятий законопроект про ліквідацію даних схем.

"Демонстрація наших колег – і Давида Брауна, і всіх, хто хотів приєднатися до поліграфа – говорить про те, що ми можемо чесно і відверто проходити поліграф. Поліграф так поліграф", – сказала вона.

"Ми з вами вже не перший день говоримо про поліграф, про якісь ефемерні суми, які пропонуються "слугам народу". Ми починаємо заговорювати зараз тему, яка вже понад рік дуже корупційна. Ми зараз говоримо про електронні майданчики, які є базами реєстру, де знаходяться звіти оцінювачів. Ці майданчики, які працюють, приносять своїм власникам понад 1,5 млн грн на день", – зазначила нардеп.

Шуляк нагадала, що тема поліграфів виникла, коли почалося обговорення законопроекту №2407, який стосувався ліквідації цих майданчиків.

"Ми зараз більше говоримо про поліграфи, а менше про те, що платники податків, звичайні українці при здійсненні операції купівлі-продажу нерухомості просто "в нікуди" платять з кожного договору від 500 до 1800 грн, приносячи невідомо кому 1,5 млн грн на день . Мені б хотілося, щоб для нас це стало справою честі, щоб ми ліквідували корупційну складову, позбулися цих майданчиків. А поліграфи нехай будуть другорядним питанням", – підкреслила вона.

За словами Шуляк, зараз ЗМІ "приділяють більше уваги саме поліграфам, реакції "слуг народу", а менше уваги проблемі, через яку і виникли всі ці питання".

Нардеп спрогнозувала, що законопроект, що ліквідує корупційні схеми, до кінця року все-таки буде прийнятий.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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