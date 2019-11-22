13 листопада проголосували в першому читанні за законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Цей проект Закону про земельну зраду - зрада за всіма напрямами. Поле втрат від закону – землі України. Поле битви ще не визначено. І на поле битви потрібно приходити зі своїми пропозиціями й поправками … поки що.

14 листопада ще одна трагічна дата – проголосували за в першому читанні за законопроект №2194 та №2195 і сформували зрадницький пакет законів проти українців та їх землі.

Про законопроект №2194 та №2195 поговоримо трошки пізніше, так як основа зради в законопроекті №2178-10.

В середу, 27 листопада, закінчується 14 днів щодо подання пропозицій і поправок для законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

За зрадницький проект закону №2178-10 в першому читанні проголосувало 240 депутатів, з них 227 Слуг та 13 мажоритарників. З фракції "Слуг" проти законопроекту проголосувало 3 відважних депутатів: Анна Скороход, Сергій Нагорняк і Георгій Мазурашу. 16 Слуг утрималось, 5 - були відсутні, 1- не голосував. Всього втрат голосів у Слуг від свідомих депутатів і "відсутніх" - 26. Якщо до голосування усвідомляться і перейдуть на "світлу сторону добра" ще 15 Слуг з причин: відсутній, утримався, не проголосував, або сказавши тверде "ні", то закон №2178-10 про земельну зраду не буде підтримано в другому читанні.

Щоб гарантувати "земельну більшість" у парламенті для недопущення земельної зради, виходячи з тієї ситуації що склалася, достатньо сформувати національно-орієнтовану коаліцію в середині фракції "Слуга народу", в кількості мінімум 68 депутатів, 19 з яких вже себе проявили як справжні Слуги народу. Така національно-орієнтована коаліція Слуг може об’єднуватися в голосуваннях за закони в інтересах Українського народу з іншими фракціями і депутатами.

Для не підтримання депутатами зі "Слуг" проекту закону про земельну зраду №2178-10 у них повинна бути, окрім простого бажання не зраджувати Україну, об’єднавча ідея, яка задовольнить депутатів, як тих, хто не проголосував за цей закон в першому читанні, так і тих, які б з радістю "спригнули" з цього поїзду зради, але не було приводу чи достатніх аргументів.

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На жаль, жодна політична сила не спромоглася закону про земельну зраду №2178-10 протиставити повноцінні національно-орієнтовані зміни до законодавства, як у вигляді змін, так і у вигляді повноцінних законів. В тій ситуації, яка склалася, об’єднавчу ідею можна "загорнути" тепер лише в пропозиції і поправки до законопроекту 2178-10. І такі національно орієнтовані пропозиції і поправки можуть вплинути на перебіг подій – протидіяти зраді.

Розумію, що свідомими фракціями і депутатами будуть подані пропозиції і поправки, але виходячи зі свого досвіду, наукових напрацювань, я вважаю за необхідне включився в законотворчий процес. Мною вже запропоновано певним парламентським і непарламентським політичним силам та окремим депутатам консолідоване бачення можливих правок - правок в інтересах власників землі, правок в інтересах Українського народу, а не в інтересах іноземців, латифундистів, орендарів, дезорієнтованих політиків та меркантильних зрадників.

Уже в самій назві закон несе безграмотність, яка виражена в обігу того, що не може бути обігом. Земля не може бути в обігу, вона не може бути в обігу навколо нас. Все, що земля може робити - давати все неоціненне, що забезпечує існування людства та обертатися навколо Сонця. Хоча, може, "придумувачі" земельної зради і вирішили, що вони і є Сонце, наше Сонце.

Отже, мої національно-орієнтовані пропозиції і правки дадуть можливість:

- Визначити національно-орієнтовану суб’єктність набувачів земель;

- Забезпечити власникам землі отримувати в 2-4 рази більше доходів від власної землі;

- Забезпечити вільний обміну правами на землю сільськогосподарського призначення без втрати (зміни) соціально-значимої структури суб’єктності прав власності на українську землю;

- Забезпечити формування ефективного власника в особі українських громадян та їх соціальних утворень, як уособлення Українського народу та його права на землю;

- Зробити неможливою концентрацію земель у певного обмеженого кола осіб - земля не буде у власності ні іноземців, ні латифундистів, ні у транснаціонального капіталу;

- Забезпечити формування умов для впровадження ринкових механізмів в земельні відносини;

- Забезпечити формування можливостей і умов для самостійного господарювання на своїй землі її власників;

- Формування умов для пришвидшеного відтворення та розвитку аграрного виробництва, зокрема, тваринництва та переробки;

- Забезпечити умови для створення нових робочих місць;

- Забезпечити формування надійної інвестиційної бази для розширеного кредитування інвестицій в аграрну галузь і економіку країни;

- Забезпечити соціально-спрямований розвиток економіки країни в інтересах українців;

- Зростанню цінності землі, як за економічною ефективністю, так і за морально-етичними нормами - бути власником землі стане престижно і економічно вигідно;

- Забезпечити зняття з питання денного економічних, суспільних, світоглядних суперечностей з приводу земельних відносин.

Пропозиції і правки повинні об’єднати всі національно-орієнтовані політичні сили і депутатів, як в раді, так і поза нею, а головне об’єднати Український народ, який за Конституцією України є власником українських земель.

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У національно-орієнтованих депутатів зі Слуг є можливість об’єднатися і довести, хто є справжній слугою народу, а хто такий за назвою партії. Усім нам необхідно підтримати справжніх слуг, підтримати тих депутатів з фракції "Слуги народу", які хочуть приєднатися до своїх колег-справжніх слуг, що вже не голосували за земельну зраду.

Тому, в першу чергу, звертаюся з пропозицією до депутатів з фракції "Слуга Народу" (ті, які зараз там і ті, які вийшли з фракції) про співпрацю не тільки з подання національно-орієнтованих пропозицій і поправок до проекту Закону №2178-10, але і подальшого формування законодавства у сфері земельних відносин в інтересах Українського народу. Національно-орієнтовані (справжні) слуги народу можуть і повинні стати об’єднавчою силою в парламенті.

Також, я готовий до співпраці і з іншими фракціями, депутатами і позапарламентськими політичними силами.

Земля - питання №1.

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