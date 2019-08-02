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Покриває Путіна: Медведчука викрили у брехні через полонених українців

1.9т Читати матеріал російською

Скандальний український політик, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук збрехав, звинувативши п'ятого президента України Петра Порошенка у зриві обміну військовополоненими.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, ексвіцепрезидент ПАРЄ Володимир Ар'єв. Він нагадав, що на чолі держави майже три місяці перебуває інша людина.

"Медведчук звинуватив Порошенка у зриві повернення полонених українців. Зовсім погано з логікою. Порошенко вже скоро три місяці як не президент, а Медведчук є і надалі кумом Путіна, а масових повернень-обмінів немає. Кум куму навіть під вибори подарунка не зробив. Тому елементарна логіка доводить: справа не у Порошенку, навіть не у Медведчуку. Але Медведчук покриває кума, тому бреше", – написав політик.

Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

ТАСС

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко стверджує, що востаннє бачив Медведчука 8 місяців тому, коли вони обговорювали питання повернення полонених українців із Росії.

Нагадаємо, у липні Медведчука, який намагався зберегти статус головного "парламентера" з Кремлем, виключили з Мінського процесу.

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Тема
обмін полоненими
Особи
Володимир Ар'єв Володимир Путін Віктор Медведчук Петро Порошенко
Місце
Україна
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