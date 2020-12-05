Поклонська: в Криму немає прісної води, в кранах тече брудна і смердюча

Колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові.

Як написала вона в Telegram, в Криму не залишилося прісної води.

"У кранах тече брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти на кишкові та шкірні захворювання", – зазначила Поклонська.

Вона розповіла, що звертається протягом декількох місяців в ООН, але поки безрезультатно.

"Більше двох мільйонів осіб, що проживають на території Південно-Східної Європи (а не на далеких планетах – Марсі або Юпітері), знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. У своїх зверненнях прошу уповноважених осіб: допоможіть припинити це неподобство", – підкреслила нелегітимна депутатка.

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