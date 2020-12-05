Поклонська: в Криму немає прісної води, в кранах тече брудна і смердюча

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
1,1 т.
Поклонська поскаржилася в ООН через воду

Колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові.

Як написала вона в Telegram, в Криму не залишилося прісної води.

"У кранах тече брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти на кишкові та шкірні захворювання", – зазначила Поклонська.

Вона розповіла, що звертається протягом декількох місяців в ООН, але поки безрезультатно.

"Більше двох мільйонів осіб, що проживають на території Південно-Східної Європи (а не на далеких планетах – Марсі або Юпітері), знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. У своїх зверненнях прошу уповноважених осіб: допоможіть припинити це неподобство", – підкреслила нелегітимна депутатка.

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • одне з головних водосховищ окупованого Криму – Аянське – практично пересохло.

  • В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк заявив, що через загрозу теплої зими і повного спустошення водних стоків проблема з питною водою незабаром охопить весь Крим і навряд чи осінні дощі зможуть її вирішити.

  • За словами представника президента в Криму Антона Кориневича, в окупованому Криму проблема з водою сталася через неправильні дії Росії, яка перекидала ресурси для потреб військових.

  • Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Українаблокада КримуКрим без водиКримНаталя Поклонська