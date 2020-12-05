Поклонська: в Криму немає прісної води, в кранах тече брудна і смердюча
Колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові.
Як написала вона в Telegram, в Криму не залишилося прісної води.
"У кранах тече брудна, іржава та смердюча вода, через яку люди починають масово хворіти на кишкові та шкірні захворювання", – зазначила Поклонська.
Вона розповіла, що звертається протягом декількох місяців в ООН, але поки безрезультатно.
"Більше двох мільйонів осіб, що проживають на території Південно-Східної Європи (а не на далеких планетах – Марсі або Юпітері), знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. У своїх зверненнях прошу уповноважених осіб: допоможіть припинити це неподобство", – підкреслила нелегітимна депутатка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
одне з головних водосховищ окупованого Криму – Аянське – практично пересохло.
В.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк заявив, що через загрозу теплої зими і повного спустошення водних стоків проблема з питною водою незабаром охопить весь Крим і навряд чи осінні дощі зможуть її вирішити.
За словами представника президента в Криму Антона Кориневича, в окупованому Криму проблема з водою сталася через неправильні дії Росії, яка перекидала ресурси для потреб військових.
Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.