"Покидьок визнав": Геращенко розповів, чим обернеться для терориста Гіркіна інтерв'ю Гордону

Визнання терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в убивстві трьох українців, які він дав в інтерв'ю Дмитру Гордону, стануть доказової базою для справи проти нього.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, це інтерв'ю повинно було нагадати всім українцям, що війна не закінчилася.

"Це інтерв'ю було важливо тим, щоб нагадати багатьом громадянам України, які за 6 років забули про те, що таке війна, що такий напад Росії, що таке окупація Слов'янська, що таке вбивства, тортури, розпоротий животи українських патріотів, таких як Юрій Поправка і Володимир Рибак. З цієї точки зору, думаю, це інтерв'ю було корисно", – зазначив він.

Геращенко розповів, чим обернеться для терориста Гиркин інтерв'ю Гордону Скріншот з відео

Крім того, Геращенко зазначив, що заяви Гіркіна про вбивство трьох громадян України стануть доказовою базою проти нього ж. Зараз Національна поліція якраз займається цим питанням.

"Для мене було важливо почути – і це є доказовою базою – вперше покидьок і терорист Гиркин визнав себе прямо причетним до вбивства трьох громадян України. Тому Національна поліція спільно з міністром Арсеном Аваковим буде доповнювати підозри у вбивстві українських громадян Гиркин. Можу сказати, що ми пам'ятаємо про кожного вбитого на війні", – заявив Геращенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін і "екс-прокурор" Криму Наталія Поклонська під час своїх інтерв'ю Дмитру Гордону підтвердили вчинення багатьох злочинів.

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