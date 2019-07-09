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Поки триває окупація: Разумков зробив нову скандальну заяву про мову

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Глава партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що має намір і надалі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.

За його словами, він зробить це для того, щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків". Таке висловлювання пролунало в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів: я говорив, що поки у нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не захотів приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською", — наголосив Разумков.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Корреспондент"

При цьому він запевнив, що не вважає українську мову головною проблемою нинішнього суспільства.

"Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати і розвивати державну мову треба. Але, я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди. Якщо ми говоримо про популяризацію мови, то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні ширше використовувалася державна мова. Це не було зроблено, ми пішли шляхом батога", — зазначив політик.

На скандальну заяву Разумкова відреагував директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Можна відправляти в Росію додаткову зброю, поки з нею триває війна. І захищати права росіян у Криму, поки він анексований. Безліч цікавих підходів для боротьби з російською агресією від творців "Узеленського", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Закон про мовиМовний скандал
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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васильевич василий
васильевич василий
Пока продолжается оккупация я буду продолжать есть черную икру - добавил он
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Как коммент на мове..так сразу ненависть и агрессия..Укромовные сразу обозначают себя фашистами..
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Mega Death
Mega Death
Кучерявый Андрей, Кучерявый Андрей, Они себя дэбылами второсортными "обозначают"))) Среди го-вномовных сел-юков редко встретишь образованного человека. Это язык быд-ла колхозного)))
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Що сказати про цього москаля... Був членом партії регіонів... Батько був керівником комсомолу Дніпропетровщини, потім ЦК ЛКСМУ, потім - вірним кучмістом. Дід був військовиком, мабуть, з Росії. Ріс в російськомовному середовищі. Українська для нього чужа. Любить Україну?.. Ну любити можна по різному. Путін теж її любить, тільки без Бендер. А він, мабуть, мріє, щоб в Україні розмовляли російською і тоді всі люди будуть браття. Розуміння, що мова - то зброю у війні проти нас, ще не прийшло. Може, колись прийде, коли дров наламають, а може, й ні...
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