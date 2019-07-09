Поки триває окупація: Разумков зробив нову скандальну заяву про мову

Глава партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що має намір і надалі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.

За його словами, він зробить це для того, щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків". Таке висловлювання пролунало в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів: я говорив, що поки у нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не захотів приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською", — наголосив Разумков.

Дмитро Разумков "Корреспондент"

При цьому він запевнив, що не вважає українську мову головною проблемою нинішнього суспільства.

"Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати і розвивати державну мову треба. Але, я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди. Якщо ми говоримо про популяризацію мови, то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні ширше використовувалася державна мова. Це не було зроблено, ми пішли шляхом батога", — зазначив політик.

На скандальну заяву Разумкова відреагував директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Можна відправляти в Росію додаткову зброю, поки з нею триває війна. І захищати права росіян у Криму, поки він анексований. Безліч цікавих підходів для боротьби з російською агресією від творців "Узеленського", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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