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8 грудня • оновлено в 17:32
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"Поки не буде звільнений останній клаптик землі": Порошенко емоційно закликав Зеленського не поступатися Путіну

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Десятки тисяч громадян по всій Україні вийшли на акцію "Червоні лінії", щоб донести учасникам переговорів у Нормандському форматі спільну позицію: жодних поступок країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну не може бути.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на Всеукраїнському віче у центрі Києва і подякував усім учасникам акції, передає сайт партії.

"Ми всі зібрались тут для того, щоб голос з київського віче був почутий в Парижі. Був почутий Ангелой Меркель – надійним другом України, з якою я зустрічався два тижні тому на з`їзді Європейської народної партії у Загребі. Де ми отримали чітку позицію Німеччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Петро Порошенко подякував канцлеру Німеччини за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Ми за те, щоб з нами був народ Франції. І це повідомлення Еммануелю Макрону, президенту Французької Республіки. Не можна йти на будь-які поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі", – наголосив Петро Порошенко.

Всеукраїнське віче "Червоні лінії"

Всеукраїнське віче "Червоні лінії"

eurosolidarity.org

Всеукраїнське віче "Червоні лінії"

Всеукраїнське віче "Червоні лінії"

eurosolidarity.org

Всеукраїнське віче "Червоні лінії"

Всеукраїнське віче "Червоні лінії"

eurosolidarity.org

"Ми тут, щоб голос звідси був почутий і українським президентом. Це надзвичайно важливо. У нас є підстави наполягати на цьому. Всі пам‘ятають його прагнення стати на коліна перед Путіним? Цього не можна робити", – застеріг Порошенко.

"Пам’ятаєте, як нам казали, що війна подовжується лише тому, що хтось на ній заробляє, а не тому, що до нас вторгся Путін? Ми маємо продовжувати доводити світові: відповідальність за війну лежить на Кремлі і особисто на Путіну. І ми не дамо їм це "заговорити", – наголосив Петро Порошенко.

"Нам говорили: "закінчити війну дуже просто, треба просто перестати стріляти". Майже 8 місяців пройшло, і нарешті пройшло протверезіння, що центр війни – у Росії", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Мир для нас – це коли російські війська підуть геть з нашої землі. Коли російські танки і артилерія підуть геть. Коли російські найманці з груп Вагнера та інших підуть геть. А якщо хочуть залишитись – то лише у в’язницях, відповідаючи за смерті наших громадян", – переконаний Петро Порошенко.

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Він нагадав слова президента Європейської народної партії, колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска як застереження усій Європі та світові: "Якщо ви здасте Україну – ви здасте Європу. Без вільної України не може бути вільної Європи".

Попереджувальні акції напередодні переговорів у Нормандському форматі відбуваються по всій Україні та у багатьох містах світу. За оцінками організаторів, у Києві на Майдані Незалежності в акції взяли участь двадцять тисяч людей. "Червоні лінії" об’єднали партіотичні сили у парламенті та поза ним, світове українство і громадянське суспільство всередині країни.

"Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я дякую закордонному українству, яке по всьому світу, в тому числі у Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує – вашої небайдужості", – наголосив Петро Порошенко.

"Я вітаю наші парламентські фракції. Дякую "Європейській Солідарності", дякую "Батькіщині", дякую "Голосу". Парламентська опозиція об’єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки спільно ми можемо протистояти здачі укранських інтересів", – переконаний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустічі у Нормандському форматі.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Переговори Зеленського та Путіна Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Росії Партія "Європейська солідарність" ВО Батьківщина Партія Вакарчука "Голос"
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Куни Чан
Куни Чан
"Десятки тысяч" Геббельс гордится
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tosirova tossika
tosirova tossika
какое то чмо обещал этого хряка Порошекон посадить ! хуторяне , напомните фамилию этого чмошника, он ешо у вас органом на пианине тренькает !
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tosirova tossika
tosirova tossika
этот боров минские и подписал....капитуляцию то есть....но у села памяти нет,по этому отдуваться будет клоун ! героям слава !
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
tosirova tossika, херовым в срало)))
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