"Поки не буде звільнений останній клаптик землі": Порошенко емоційно закликав Зеленського не поступатися Путіну

Десятки тисяч громадян по всій Україні вийшли на акцію "Червоні лінії", щоб донести учасникам переговорів у Нормандському форматі спільну позицію: жодних поступок країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну не може бути.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на Всеукраїнському віче у центрі Києва і подякував усім учасникам акції, передає сайт партії.

"Ми всі зібрались тут для того, щоб голос з київського віче був почутий в Парижі. Був почутий Ангелой Меркель – надійним другом України, з якою я зустрічався два тижні тому на з`їзді Європейської народної партії у Загребі. Де ми отримали чітку позицію Німеччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Петро Порошенко подякував канцлеру Німеччини за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Ми за те, щоб з нами був народ Франції. І це повідомлення Еммануелю Макрону, президенту Французької Республіки. Не можна йти на будь-які поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі", – наголосив Петро Порошенко.

Всеукраїнське віче "Червоні лінії" eurosolidarity.org

Всеукраїнське віче "Червоні лінії" eurosolidarity.org

Всеукраїнське віче "Червоні лінії" eurosolidarity.org

"Ми тут, щоб голос звідси був почутий і українським президентом. Це надзвичайно важливо. У нас є підстави наполягати на цьому. Всі пам‘ятають його прагнення стати на коліна перед Путіним? Цього не можна робити", – застеріг Порошенко.

"Пам’ятаєте, як нам казали, що війна подовжується лише тому, що хтось на ній заробляє, а не тому, що до нас вторгся Путін? Ми маємо продовжувати доводити світові: відповідальність за війну лежить на Кремлі і особисто на Путіну. І ми не дамо їм це "заговорити", – наголосив Петро Порошенко.

"Нам говорили: "закінчити війну дуже просто, треба просто перестати стріляти". Майже 8 місяців пройшло, і нарешті пройшло протверезіння, що центр війни – у Росії", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Мир для нас – це коли російські війська підуть геть з нашої землі. Коли російські танки і артилерія підуть геть. Коли російські найманці з груп Вагнера та інших підуть геть. А якщо хочуть залишитись – то лише у в’язницях, відповідаючи за смерті наших громадян", – переконаний Петро Порошенко.

Він нагадав слова президента Європейської народної партії, колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска як застереження усій Європі та світові: "Якщо ви здасте Україну – ви здасте Європу. Без вільної України не може бути вільної Європи".

Попереджувальні акції напередодні переговорів у Нормандському форматі відбуваються по всій Україні та у багатьох містах світу. За оцінками організаторів, у Києві на Майдані Незалежності в акції взяли участь двадцять тисяч людей. "Червоні лінії" об’єднали партіотичні сили у парламенті та поза ним, світове українство і громадянське суспільство всередині країни.

"Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я дякую закордонному українству, яке по всьому світу, в тому числі у Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує – вашої небайдужості", – наголосив Петро Порошенко.

"Я вітаю наші парламентські фракції. Дякую "Європейській Солідарності", дякую "Батькіщині", дякую "Голосу". Парламентська опозиція об’єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки спільно ми можемо протистояти здачі укранських інтересів", – переконаний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустічі у Нормандському форматі.

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