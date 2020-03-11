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11 березня • оновлено в 18:44
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Поки Медведчук на свободі, Захід не допоможе Україні – Піонтковський

4.6т
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Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що поки голова політради "Опозиційною платформи – За життя", нардеп Віктор Медведчук не сяде у тюрму, Захід не допомагатиме Україні в боротьбі з Росією.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Гордон". За словами політолога, Росії вигідна стрілянина на сході України і загибель українських військовослужбовців.

Піонтковський заявив, що Захід не допоможе Україні, поки Медведчук на свободі

Піонтковський заявив, що Захід не допоможе Україні, поки Медведчук на свободі

"Путінський гауляйтер України Медведчук прямо говорив, що ніякого миру не буде. Перестрілки на кордоні триватимуть, поки українська влада не прийме Мінські угоди в інтерпретації Москви – возз'єднання з ОРДЛО і капітуляція України", – зазначив Піонтковський.

Політолог також вважає президента України Володимира Зеленського наївною людиною, якщо він вірив в те, що для миру достатньо просто перестати стріляти.

"Цього недостатньо, тому що та сторона стріляти не перестає. Для Росії стрілянина і загибель українських військовослужбовців – це спосіб тиснути і шантажувати керівництво України, щоб воно погодилося на капітулянтські угоди", – підкреслив Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Віктор Медведчук 10 березня вирушив у Кремль на зустріч з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним. До цього він зустрівся з депутатами Держдуми РФ і "попросив про допомогу у сприянні миру в Україні".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Андрій Піонтковський
Місце
Росія
Тег
Росія - країна-агресор
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Комментарии на сайте не модерированы
Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
Медведчук смотрящий от Ху"ла за Украиной.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Интерпретация Москвы - это формула Штайнмаера, поддержанная всеми гарантами Минского перемирия. Х...хлы, не много ли на себя берёте, когда посылаете ваших кормильцев: ЕС и РФ?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Oтпрaвкa гaуляйтерa к бузене и мoтoрыле - сaмoе гумaннoе и прaвильнoе решение!
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