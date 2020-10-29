Поки Кернес не складе присягу, "мером" буде секретар – ОПОРА

Замість Геннадія Кернеса, який лідирує на виборах мера в Харкові, його обов'язки може виконувати секретар міськради.

При цьому в разі перемоги Кернеса на виборах його присягу можуть перенести через COVID-19. Про це в ефірі "Україна 24" розповіла координаторка громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Потім протягом 20-денного терміну він (Кернес – Ред.) повинен написати заяву про відсутність ще якогось представницького мандата. Це стосується і тих народних депутатів, які балотувалися першими номерами в списках та обрані. Вони мають обрати між одним мандатом та іншим, обидва мати відразу не можна", – зазначила вона.

Після заяви територіальна виборча комісія повинна зібрати засідання міськради, на якому обрані депутати і мер повинні прийняти присягу.

"До прийняття присяги ці особи ще не виконують своїх повноважень. Якщо Кернес не з`явитьься на цю сесію, то він перед цим повинен написати заяву про неможливість участі з об'єктивних причин, наприклад, стан здоров'я, на цій сесії. Тоді ТВК може перенести саме його присягу на будь-яку іншу наступну сесію", – сказала Айвазовська.

З її слів, такий період перенесення присяги може триватиме певний період часу, на який функції мера виконуватиме секретар міськради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Харкова Геннадій Кернес виграв місцеві вибори з істотним відривом від інших кандидатів на цю посаду.