В Одесі ресторан втрапив у скандал через топпропагандиста Кремля: що трапилося

В одеському гастропабі "Рак і щука" по телевізору показували програму російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Одесит В'ячеслав Медведєв зайшов до закладу перекусити, і був неприємно здивований, що на екрані йшла програма топпропагандиста Кремля. Про це одесит повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вперше і востаннє зайшов у колишній "Трубадур", – написав В'ячеслав Медведєв.

В одеському ресторані показували російського пропагандиста Соловйова В'ячеслав Медведєв/Facebook

У мережі спалахнув скандал. Користувачі почали залишати на адресу ресторану гнівні коментарі:

"Вечір видався не добрим", – написав Valeriy Rubtsov. "Мені здається, вони завжди були трохи бикуватими", – зазначила Ганна Філімонова.

Скрін: сторінка В'ячеслава Медведєва/Facebook

Реакція від гастропабу "Рак і Щука" відбулася досить швидко. На сторінці закладу в Facebook з'явився пост із вибаченнями.

"На жаль, сьогодні трапився технічний збій на одній із плазм або людський фактор. Наразі ми з'ясовуємо цю ситуацію, чому вмикався такий канал із такою передачею. Ми приносимо свої вибачення", – написали на сторінці ресторану у Facebook.

Скріншот зі сторінки закладу Рак і Щука

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов влаштував українофобський демарш в ефірі.

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