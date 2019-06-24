"Покаже свою імпотентність!" Гриценко закликав Зеленського до демаршу в ПАРЄ

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко закликав українського президента "показати зуби" ПАРЄ у зв'язку з ситуацією довкола Росії.

В ефірі телеканалу ICTV політик вказав, що лідерам ЄС Німеччині і Франції, як і іншим європейським партнерам, слід було б показати свою чітку позицію до агресії Кремля щодо України.

"Якщо станеться те, чого ми побоюємося (повернення РФ у ПАРЄ – ред.), то сама Асамблея покаже свою імпотентність з точки зору дотримання хоча б якихось принципів. Всі розуміють, що Путін пре силою, його можна стримати тільки силою", – сказав Гриценко.

"Сама Асамблея просто опустить себе. Треба чи не треба виходити? Якийсь демарш точно потрібен. Президент – ключова фігура в зовнішній політиці, тому треба зважити цей демарш і амплітуду з необхідністю в утриманні санкцій коаліції, з необхідністю вирішення економічних проблем... І потім ухвалити рішення. Але негативний удар по цій організації точно буде і нам важливо зберегти ціннісну планку", – зазначив він.

Анатолій Гриценко Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій і посприяти поверненню Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!