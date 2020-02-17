Владимир Зеленский восторженно рассказал в интервью, что, мол, увидел в глазах Владимира Путина желание достичь мира. Проблема лишь в том, что украинский президент смотрит на своего визави как на физическое лицо. А не как на институцию – на президента большой страны, с устоявшейся структурой, неоимперской политикой и реваншисткими настроениями в обществе. И каким бы даже искренним не было личное желание Путина прекратить войну против Украины, у российской госмахины могут быть на этот счет совсем другие планы.

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В этом случае неискушенному в международных переговорах главе Украины можно лишь порекомендовать сосредотачиваться не на глазах Путина: как не рекомендуют смотреть в глаза цыганам – пока они замыливают глаза своими трюками, их руки шарят по карманам.

Точно также ведет себя и Россия: пока Путин очаровывает и "вербует" мировых лидеров на паркетных встречах, российская госмашина продолжает атаковать по давно проторенной дорожке.

Например, уже через пару дней после душевных признаний Зеленского к 5-й годовщине Минских договоренностей (12 февраля) и 5-летию принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности ООН на тему Донбасса. Смысл этого маневра – использовать международную площадку ООН для дальнейшего продвижения российских нарративов.

Ибо за 6 лет войны России против Украины, никакого прогресса в урегулировании так и не наблюдается. Более того, Москва не только не продемонстрировала стремления к миру на Донбассе, но и всячески осложняет окончательное решение. Взять хотя бы массовую паспортизацию жителей ОРДЛО российскими документами – что является полностью незаконным и "отравляет" урегулирование.

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Еще одно подтверждение неизменности российской политики несмотря на примирительную риторику – архитектора войны против Украина Владислава Суркова Путин, похоже, так и не выкинул из кремлевской политической обоймы, а оставил, по слухам, заниматься тем самым оккупированным Россией регионом ОРДЛО ("ДНР-ЛНР" в российской литерации).

Затем вообще последовал воинственный окрик из Москвы на президента Украины Владимира Зеленского. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля пресс-служба Кремля выступила с довольно грозным сообщением: "Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности". Не иначе как президент России фактически примеряет стилистику общения начальника с подчиненным.

Ну и "вишенкой на торте" можно считать презентацию в Мюнхене "12 шагов усиления безопасности в Украине". В Киеве и США документ назвали "Мюнхенским сговором", "планом капитуляции" и другими нелестными эпитетами. Что неудивительно – факт его появления можно считать очередной информационной операцией Кремля по продвижению на международных площадках именно российского подхода к урегулированию. С тем лишь отличием, что она проводится больше для европейских реципиентов, а не международного сообщества ООН в целом, как упоминалось выше.

Так что и Владимир Путин, и российский госаппарат и дальше жестко продвигают решение войны на Донбассе в той последовательности Минских соглашений, которая выгодна Кремлю. И никак иначе – никаких украинских интересов там не предусмотрено. Несмотря на эйфорию на Банковой от общения с Путиным.

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