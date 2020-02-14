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14 лютого • оновлено в 09:07
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Богдана Васильченко

"Схеми" звинуватили Зеленського в зустрічі з довіреним силовиком Путіна: Єрмак спростував

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Подорож президента України Володимира Зеленського до Оману в січні обросла новими скандальними подробицями, які вже встигли спростувати в Офісі президента.

Журналісти програми "Схеми" заявили, що Зеленський для повернення з Оману до Києва 8 січня нібито скористався тим самим бортом, яким напередодні в Оман прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Йдеться про чартерний літак Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Журналісти заявили, що росіянин прилетів із Москви до Оману вночі 8 січня. Зеленський сів на літак ввечері того ж дня. Як припустили журналісти, український глава міг зустрітися з Патрушевим.

Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав брехнею розслідування журналістів.

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Володимир Зеленський і Микола Патрушев

Володимир Зеленський і Микола Патрушев

Колаж

З аеропорту міста Маскат о 18:30 (за київським часом) вилетів літак із бортовим номером 9H-VJN

З аеропорту міста Маскат о 18:30 (за київським часом) вилетів літак із бортовим номером 9H-VJN

radiosvoboda.org

"Де свідчення конкретних людей? Де об'єктивні дані? Почули глядачі хоч щось, крім фрази: "За свідченням наших джерел", – написав Єрмак у Facebook.

Він зазначив, що основна проблема сюжету "Схем" у тому, що коментувати там нічого.

"Це все неправда від початку й до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення", – заявив глава ОП.

Розслідувачі водночас зазначають, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався з мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до РФ лікувати зуби.

Єрмак же протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва і був присутній під час візиту українського президента до Оману.

9 січня приблизно о 3:00 ночі журналісти зафіксували, що літак з Оману здійснив посадку в аеропорту "Київ"

9 січня приблизно о 3:00 ночі журналісти зафіксували, що літак з Оману здійснив посадку в аеропорту "Київ"

radiosvoboda.org

За даними онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, літак, яким Зеленський повернувся з Маската до Києва, в Оман прилетів нібито з Москви

За даними онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, літак, яким Зеленський повернувся з Маската до Києва, в Оман прилетів нібито з Москви

radiosvoboda.org

За даними онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, літак, яким Зеленський повернувся з Маската до Києва, в Оман прилетів нібито з Москви

За даними онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, літак, яким Зеленський повернувся з Маската до Києва, в Оман прилетів нібито з Москви

radiosvoboda.org

ОФІЦІЙНО

В Омані в Зеленського було тільки дві зустрічі. Перша – з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Оману.

Інша – з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман.

Офіційні зустрічі президента України

Офіційні зустрічі президента України

radiosvoboda.org

Офіційні зустрічі президента України

Офіційні зустрічі президента України

radiosvoboda.org

В Офісі президента щодо цього заявили, що Володимир Зеленський "не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".

Крім того, в ОП пригрозили "Схемам" судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський літав у Оман за приватні кошти, проте в декларації це відображено не було. Поїздка президента (без урахування вартості перельоту з Києва) в Оман коштувала щонайменше 2,5 млн грн.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента розслідування літак фотографии видео
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ну и что ? А как переговоры вести? Если хочешь результат, надо что то делать.
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1
1
- Справедливость
- Справедливость
Природно зараз Ермак і пресслужба президента включили режим "Ихтамнет" (закриваючи стару брехню, новою). Після його призначення стало зрозуміло, що Зю вліз в чисто російський сценарій, а любитель "цукру у мішках" Патрушев міг організувати збиття Українського Боїнга і авіакатастрофу під Смоленськом в якості погрози для Зю, що може статися якщо не підеш на ці чисто російські умови: Донбас в обмін на визнання й подачу води до Криму.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пейсатая су ка должна уйти!
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