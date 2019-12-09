"Поїхали!" З'явилося відео із Зеленським перед початком "нормандського формату"

У мережі з'явилося відео, зняте за кілька хвилин до того, як президент України Володимир Зеленський вирушив на зустріч лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

На кадрах видно, як він у супроводі своєї делегації йде коридором готелю, а потім сідає в президентський автомобіль. Ролик опублікував Telegram-канал "Інсайдер UA" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коли Зеленський підійшов до авто з прапором України, то посміхнувся і сказав українською: "Поїхали!".

Володимир Зеленський Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

8 грудня в Парижі був озвучений остаточний графік саміту в нормандському форматі.

До столиці Франції 9 грудня Зеленський прибув з главою ОП Андрієм Богданом, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, радниками президента Андрієм Єрмаком і Кирилом Тимошенком.

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