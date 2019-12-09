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9 грудня • оновлено в 17:51
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"Поїхали!" З'явилося відео із Зеленським перед початком "нормандського формату"

4.9т
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У мережі з'явилося відео, зняте за кілька хвилин до того, як президент України Володимир Зеленський вирушив на зустріч лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

На кадрах видно, як він у супроводі своєї делегації йде коридором готелю, а потім сідає в президентський автомобіль. Ролик опублікував Telegram-канал "Інсайдер UA" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коли Зеленський підійшов до авто з прапором України, то посміхнувся і сказав українською: "Поїхали!".

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 грудня в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

  • 6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

  • Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

  • 8 грудня в Парижі був озвучений остаточний графік саміту в нормандському форматі.

  • До столиці Франції 9 грудня Зеленський прибув з главою ОП Андрієм Богданом, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, радниками президента Андрієм Єрмаком і Кирилом Тимошенком.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Включаем песню "Дорожная"!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский перед встречей в Нормандском формате попросил оппозицию не раскачивать велосипед.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Афиши гастролей Квартала 95 были?
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