Поїхала з його будинку: ЗМІ дізналися про розрив Богдана з дівчиною

Глава Офісу президента Андрій Богдан розійшовся зі своєю дівчиною – співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе Анастасією Слічною.

Про це пише з посиланням на джерела в оточенні Богдана видання "Страна". Повідомляється, що після Нового року главу Офісу президента часто можна було помітити в пригніченому стані, що пояснюється кризою в особистому житті.

"Він був у якійсь апатії, працював абияк, йшов з Офісу о другій-третій годині дня. Виглядав дуже сумним. Став уникати відвідування публічних заходів", – розповів виданню один із знайомих Богдана.

Джерела з близького оточення глави ОП кажуть, що "Анастасія поїхала з його будинку в Конча-Заспі. Їхні стосунки на паузі. Через це Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз вже відійшов і знову включився в роботу".

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В останні дні грудня Анастасія Слічна відзначала подвійне свято: день народження і річницю стосунків з Андрієм Богданом.

Слічна розповідала, що в 2018 році Богдан прийшов її привітати і з того моменту між ними зав'язалися стосунки: "З Андрієм ми знайомі давно, нас пов'язувала загальна компанія. Ми часто перетиналися на спільних заходах, вечірках і вечерях. Андрій дуже розумний, порядний, цілеспрямований чоловік, я поділяю його життєві принципи і цінності, до речі, він володіє унікальним почуттям гумору. Більш близько спілкуватися ми почали наприкінці минулого року. Андрій прийшов до мене на день народження і вкрав моє серце".

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Разом Анастасія та Андрій провели зимові канікули за кордоном. А ось після повернення до Києва, в середині січня, у Богдана і Слічної почалася криза у відносинах. Вони роз'їхалися.

Незабаром Анастасія сама полетіла на вихідні в Рим (Італія), а Андрій через кілька днів засвітився у відрядженні в Одесі.

Анастасія Слічна в Римі facebook.com

"Так, все не так гладко. Ніхто нікого не приховував, за рік вони багато де разом побували. Свята, компанія, спільні фото. Це якоюсь мірою зобов'язує. Може, звичайно, помиряться. Але зараз живуть окремо", – говорить джерело і додає, що пара планує "залишитися друзями".

Нагадаємо, що Андрій Богдан – батько чотирьох дочок. Анастасія Слічна в своїх інтерв'ю розповідала, що підтримує з дітьми глави ОП хороші, теплі стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який раніше постійно супроводжував лідера, раптово перестав з'являтися на публічних заходах з ним, однак від справ не відійшов.

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