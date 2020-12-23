Похорон Кернеса: хто з відомих політиків приїхав до Харкова. Фото

Вікторія Довгань Політика 12:23, 23.12.2020 Оновлено: 12:45, 23.12.2020

У середу, 23 грудня, аби попрощатися із міським головою Харкова Геннадієм Кернесом, туди прибуло багато відомих українських політиків. Йдеться як про представників місцевої влади, так і про цілі делегації з Києва.

Так, за інформацією кореспондента OBOZREVATEL із місця подій, віддати останню данину пам'яті померлому до Харківського національного театру опери та балету прибули мер Києва Віталій Кличко та народні депутати України Вадим Новинський (позафракційний) і Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя"). Також на жалобну церемонію прибули колишні парламентарі Євген Мураєв і Михайло Добкін.

Мер Києва Віталій Кличко також приїхав на похорон .
Українські політики, які прийшли провести Геннадія Кернеса в останню путь.
Нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко прибув до Харкова.
У Харків приїхали екснардеп Євген Мураєв та парламентар Вадим Новинський.
Михайло Добкін, попри конфлікти з покійним, приїхав попрощатися з Кернесом.

У прощанні з Кернесом, серед інших, взяли участь секретар Харківської міськради, а нині виконувач обов'язків мера Ігор Терехов, заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух та інші місцеві чиновники.

Чиновники покладають квіти до труни Кернеса.
Прощання із Кернесом в приміщенні Харківського театру опери та балету.
Секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
На похорон Кернеса прийшло багато чиновників.

Крім того, в оточенні політиків помітили і сина Кернеса, Кирила, – всі вони перебувають в окремій кімнаті.

Син Геннадія Кернеса, Кирило, пішов в окрему кімнату з політиками.

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