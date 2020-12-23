Похорон Кернеса: хто з відомих політиків приїхав до Харкова. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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Політики на похороні Кернеса

У середу, 23 грудня, аби попрощатися із міським головою Харкова Геннадієм Кернесом, туди прибуло багато відомих українських політиків. Йдеться як про представників місцевої влади, так і про цілі делегації з Києва.

Так, за інформацією кореспондента OBOZREVATEL із місця подій, віддати останню данину пам'яті померлому до Харківського національного театру опери та балету прибули мер Києва Віталій Кличко та народні депутати України Вадим Новинський (позафракційний) і Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя"). Також на жалобну церемонію прибули колишні парламентарі Євген Мураєв і Михайло Добкін.

Віталій Кличко на похороні Геннадія Кернеса
Прощання політиків із мером Кернесом в Харкові
Юрій Бойко на прощанні з мером Харкова
Євген Мураєв та Вадим Новинський у Харкові
Михаил Добкин на похоронах

У прощанні з Кернесом, серед інших, взяли участь секретар Харківської міськради, а нині виконувач обов'язків мера Ігор Терехов, заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух та інші місцеві чиновники.

Прощання і похорон Кернеса
Похорон Кернеса 23 грудня
Ігор Терехов на похороні Кернеса
Прощання з Кернесом у Харкові

Крім того, в оточенні політиків помітили і сина Кернеса, Кирила, – всі вони перебувають в окремій кімнаті.

Кирилл Кернес на похоронах отца

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХарків"Опозиційна платформа - За життя"Михайло ДобкінЮрій БойкоВадим НовинськийЄвген МураєвВіталій КличкоГеннадій Кернес