Похорон Кернеса: хто з відомих політиків приїхав до Харкова. Фото

У середу, 23 грудня, аби попрощатися із міським головою Харкова Геннадієм Кернесом, туди прибуло багато відомих українських політиків. Йдеться як про представників місцевої влади, так і про цілі делегації з Києва.

Так, за інформацією кореспондента OBOZREVATEL із місця подій, віддати останню данину пам'яті померлому до Харківського національного театру опери та балету прибули мер Києва Віталій Кличко та народні депутати України Вадим Новинський (позафракційний) і Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя"). Також на жалобну церемонію прибули колишні парламентарі Євген Мураєв і Михайло Добкін.

У прощанні з Кернесом, серед інших, взяли участь секретар Харківської міськради, а нині виконувач обов'язків мера Ігор Терехов, заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух та інші місцеві чиновники.

Крім того, в оточенні політиків помітили і сина Кернеса, Кирила, – всі вони перебувають в окремій кімнаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: