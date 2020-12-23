Похорон Кернеса: хто з відомих політиків приїхав до Харкова. Фото
У середу, 23 грудня, аби попрощатися із міським головою Харкова Геннадієм Кернесом, туди прибуло багато відомих українських політиків. Йдеться як про представників місцевої влади, так і про цілі делегації з Києва.
Так, за інформацією кореспондента OBOZREVATEL із місця подій, віддати останню данину пам'яті померлому до Харківського національного театру опери та балету прибули мер Києва Віталій Кличко та народні депутати України Вадим Новинський (позафракційний) і Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя"). Також на жалобну церемонію прибули колишні парламентарі Євген Мураєв і Михайло Добкін.
У прощанні з Кернесом, серед інших, взяли участь секретар Харківської міськради, а нині виконувач обов'язків мера Ігор Терехов, заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух та інші місцеві чиновники.
Крім того, в оточенні політиків помітили і сина Кернеса, Кирила, – всі вони перебувають в окремій кімнаті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вранці 23 грудня Кернеса відспівали у Благовіщенському соборі Харкові. Потім церемонія прощання продовжилася у Харківському театрі опери та балету.
Для поховання мера Хркова обрали 2-ге міське кладовище. Його могила розташовуватиметься поряд з могилою першого мера Харкова Євгена Кушнарьова, вбитого на полюванні.
Нагадаємо, про смерть Кернеса стало відомо 17 грудня. Його життя забрали ускладення після перенесеного коронавірусу.
Загалом мер Харкова боровся з наслідками хвороби три місяці. У вересні його госпіталізували до берлінської клініки "Шаріте".
Однак 11 грудня стан Кернеса критично погіршився – у нього повністю відмовили нирки.
Літак з тілом Кернеса приземлився у Харкові ввечері 21 грудня.