"Погрожують епідемією": в Україні спростували гучний фейк Кремля

Заява МЗС Росії про загрозу епідемії холери в Херсонській області через перекриття Україною постачання води до Криму не відповідає дійсності.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин. За його словами, така епідемія загрожує окупованому півострову.

"МЗС РФ дозволило собі погрожувати нам фактично бактеріологічною зброєю. Вони погрожують епідемією на Херсонщині, хоча ясно, що жодних логічних зв'язків між перекритим каналом і епідеміологічним станом немає і бути не може. Як раз у Криму є зв'язок між цими подіями, зокрема для жителів Сімферопольського району", – заявив Бабин.

За словами експерта, загроза виникла через настання в Криму посушливого періоду.

"Зниження ґрунтових вод призводить до розмиття могильників, де є холера. Вже двічі, в радянський період і в 1994 році, в Сімферополі були епідемії. Можливо, це повториться", – підкреслив він.

"Це не пов'язано безпосередньо з каналом, це пов'язано з сухим періодом і з Сімферопольським водосховищем, яке не живиться від каналу. Але це характерно для півострова, а не для Херсонщини. Російська пропаганда перекладає з хворої голови на здорову", – заявив Бабин.

На його думку, подібні заяви можуть свідчити про те, що окупанти "очікують штучних провокацій".

"Крим, на відміну від Херсонщини, перебуває в зоні епідеміологічного ризику в сухий період. Це пов'язано з відсутністю очисних споруд і з тим, що гірські водойми в Криму будували в радянські роки як завжди в СРСР, не подумавши, що вони роблять", – уклав Бабин.

all.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія для вирішення проблем з водопостачанням окупованого Криму запропонувала три варіанти, один з яких – перекидання води з басейну річки Кубань.

У свою чергу, так званий "спікер кримського парламенту" Володимир Константінов заявив, що півострову не потрібна вода з Дніпра, оскільки вона нібито викликає онкологічні захворювання.

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